Загроза нацбезпеці США пов'язана з відправкою Росії ядерної зброї в космос – ЗМІ

Джейк Салліван і провідні законодавці в Конгресі спробували пом'якшити занепокоєння після заяв про загрозу нацбезпеці

Голова комітету Палати представників із розвідки попередив про загрозу національній безпеці, пов'язану з дестабілізуючим іноземним військовим потенціалом

Російська Федерація хоче розмістити ядерну зброю в космосі, що стало причиною серйозної тривоги для національної безпеки Сполучених Штатів. Про це повідомляє ABC News.

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Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван і провідні законодавці в Конгресі в середу спробували пом'якшити занепокоєння громадськості після того, як голова комітету Палати представників із розвідки попередив про загрозу національній безпеці, пов'язану з дестабілізуючим іноземним військовим потенціалом.

Джерела зазначають, що розвіддані США стосуються бажання Росії розмістити ядерну зброю в космосі. Йдеться не про те, щоб скинути ядерну зброю на Землю, а, скоріше, про її можливе використання проти супутників.

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Повідомляється, що ця тема є тривожною і дуже делікатною. Не зачіпаючи цю тему безпосередньо, кілька членів Конгресу швидко назвали проблему серйозною, не викликавши при цьому суспільної тривоги.

«Ми збираємося працювати разом над вирішенням цього питання, як ми займаємося всіма делікатними питаннями, які засекречені», – заявив спікер Палати представників Майк Джонсон журналістам.

Член палати представників Джим Хаймс, демократ із Коннектикуту і високопоставлений член комітету з розвідки Палати представників, повторив це у своїй власній заяві, назвавши попередження «значним», але «не приводом для паніки».

«Що стосується того, чи можна розсекретити більше інформації з цього питання, це варте обговорення, але це не та дискусія, яку слід вести публічно», – сказав Хаймс.

Як повідомлялося, члени розвідувального комітету Палати представників США отримали інформацію про серйозну загрозу національній безпеці, пов'язаною з Росією. Глава комітету Палати представників США із питань розвідки Майк Тернер надав для вивчення усім членам Конгресу розвідувальні дані стосовно «серйозної загрози національній безпеці».