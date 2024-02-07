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Атаки дронів обвалили російську економіку – Bloomberg

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Атаки дронів обвалили російську економіку – Bloomberg
Безпілотники вже зупинили роботу двох заводів у Росії
фото: росЗМІ

Нафтова та паливна галузі є основними донорами російського бюджету, тож зниження переробки б'є по доходах Кремля

У Росії в січні 2024 року різко впали обсяги нафтопереробки – до найнижчого рівня майже за два місяці. Причиною стали удари безпілотників по великих об'єктах нафтогазової інфраструктури. Дрони вже зупинили роботу двох заводів, що може вдарити по бюджету Кремля. Про це пише Bloomberg.

Виробництво бензину, дизпалива та нафтопродуктів у Росії у середньому зменшилося на 135 тис. барелів на день порівняно з груднем 2023 року.

«Країна переробляла 5,41 млн барелів на день протягом семи днів до 31 січня, першого повного тижня, що показує вплив атак», – пишуть журналісти з посиланням на дані джерел.

Враховуючи, що нафтова та паливна галузі є основними донорами російського федерального бюджету, зниження переробки безпосередньо б'є по доходах Кремля. А це кошти, які РФ використовує для війни проти України.

«Це ключовий момент для російської скарбниці. В останні тижні удари по нафтопереробних та експортних об'єктах стають все більш руйнівними, погрожуючи здатності Росії постачати паливо на зовнішній та внутрішній ринки», – кажуть аналітики.

Безпілотники нещодавно атакували НПЗ російських гігантів «Новатек» та «Роснефть». У результаті два великі експортно-орієнтовані нафтопереробні заводи – завод з переробки конденсату «Новатека» на узбережжі Балтійського моря і Туапсинський нафтопереробний завод «Роснефти» біля Чорного моря – повністю зупинили первинну переробку нафти. Спільно на ці два підприємства припадало майже 5% від середньодобового обсягу обробки в країні-агресорі в грудні-2023.

Москві поки вдавалося частково компенсувати падіння підвищенням активності в інших місцях. Але атаки дронів не припинились.

«Значна частина нафтопереробних потужностей на заводі у Волгограді, ймовірно, буде відключена після пожежі, викликаної безпілотником 3 лютого. Це один із найбільших нафтопереробних заводів країни, який постачає паливо як на внутрішній, так і на зовнішній ринки», – йдеться у повідомленні.

До того ж, у січні 2024 року Росія втратила 37% експорту бензину та 23% експорту дизельного пального. Місцеві експерти вже порівнюють ситуацію з минулорічними російськими атаками по українській енергетичній інфраструктурі. Кажуть, що тепер «настала черга Росії».

Нагадаємо, що в ніч проти 3 лютого в результаті падіння дрона сильна пожежа сталася у російському Волгограді. На площі 300 кв.м горіли нафтопродукти.  

Як повідомлялося, наприкінці січня безпілотники СБУ атакували морський термінал в російському Усть-Лузі та нафтопереробний завод в Туапсе. За інформацією Reuters, ці атаки майже на третину скоротили російський експорт нафтопродуктів. 

Читайте також: А де ж російська авіація? Про успішні атаки українських безпілотників
Теги: пожежа росія нафтопродукти авіація експорт завод

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