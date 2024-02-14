США заявили про серйозну загрозу нацбезпеці, пов’язану з Росією

Майк Тернер надав для вивчення усім членам Конгресу розвідувальні дані стосовно «серйозної загрози національній безпеці»

Члени розвідувального комітету Палати представників США отримали інформацію про серйозну загрозу національній безпеці, пов'язаною з Росією. Про це повідомляє телеканал CNN.

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Глава комітету Палати представників США із питань розвідки Майк Тернер надав для вивчення усім членам Конгресу розвідувальні дані стосовно «серйозної загрози національній безпеці». Два поінформовані джерела, а також один посадовець США розповіли CNN, що загроза пов’язана із Росією.

За словами багатьох джерел CNN, ці розвідувальні дані – «дуже чутливі».

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Як зазначається, Тернер іще зранку розіслав своїм колегам по Конгресу лист, в якому згадав про нагальну проблему «стосовно дестабілізаційних іноземних військових можливостей».

Один із поінформованих співрозмовників CNN підтвердив, що йдеться саме про російські спроможності, «про які ми дізналися нещодавно».

Члени розвідувального комітету проголосували за те, аби ознайомити решту Конгресу із цими даними.

«Тернер також закликає президента Джо Байдена розсекретити «усю інформацію, пов’язану із загрозою», – стверджує видання.

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Раніше повідомлялося, що спікер Палати представників США Майк Джонсон пообіцяв, що за керівництва Республіканської партії в палаті законопроєкт про виділення допомоги Україні, який не містить заходів для вирішення міграційної кризи, ухвалений не буде.

Нагадаємо, Сенат США проголосував за остаточне ухвалення пакета допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. Тепер рішення за Палатою представників. Наразі законопроєкт набрав 63 голоси «за», яких достатньо для схвалення.

Нагадаємо, спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон опиняється у дедалі складнішій ситуації щодо підтримки військової допомоги України. Він знаходиться між Сенатом (верхньою палатою Конгресу), який рухається до схвалення допомоги Києву, і консерваторами Палати представників, які попереджають, що будь-яка підтримка України може коштувати йому роботи.

До слова, законопроєкт з допомогою Україні на $60 млрд, який розглядають у Сенаті США, передбачає підтримку до вересня 2025 року. Це може стати «пасткою» для колишнього президента Дональда Трампа у разі його переобрання.