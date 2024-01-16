Зеленський на форумі в Давосі, Рада погодилась цифровізувати армію. Головне за 16 січня

Президент Володимир Зеленський виступив на Всесвітньому економічному форумі у швейцарському Давосі зі спеціальним зверненням

Виступ Зеленського на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, Рада прийняла законопроєкт щодо цифровізації армії, польські страйкарі розблокували два пункти пропуску на кордоні з Україною. «Главком» склав добірку новин 16 січня, щоб ви були в курсі головних подій:

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Виступ Зеленського на Всесвітньому економічному форумі в Давосі

Президент Володимир Зеленський, сьогодні, 16 січня виступив на Всесвітньому економічному форумі у швейцарському Давосі зі спеціальним зверненням. Під час якого він назвав російського диктатора Володимира Путіна єдиною причиною продовжень конфліктів у світі, пояснив чим загрожує заморожування війни та закликав приєднатися до української формули миру.

Як заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу, російська агресія стосується не лише України. Можливі напрямки агресії РФ дедалі більше прояснюються. За словами глави держави, ті, хто вважають, що російська загроза стосується лише України, дуже помиляються.

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Глава України зазначив, що покласти край російському диктатору Володимиру Путіну та його стратегії краще зараз, поки це роблять українські захисники. Вони є шансом для всього світу.

Уряд дозволив підприємствам оборонки бронювати працівників без обмежень

Кабінет міністрів змінив порядок бронювання працівників оборонно-промислового комплексу. Тепер підприємства оборонки зможуть бронювати своїх військовозобов’язаних працівників без обмежень за кількістю. Відповідне рішення було ухвалене на засіданні Кабінету Міністрів 16 січня 2024 року.

Згідно з ухваленим рішенням, військовозобов’язані працівники підприємств, установ та організацій, визначених Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості критично важливими у сфері оборонно-промислового комплексу, бронюються: незалежно від військового звання, віку та військово-облікової спеціальності та без обмежень щодо кількості військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню.

Польські страйкарі розблокували два пункти пропуску на кордоні з Україною

Польські перевізники завершили блокування кордону перед пунктами пропуску «Краківець» і «Рава-Руська». Прикордонники разом з працівниками контрольних служб працюють у режимі, який дозволить забезпечити пропуск максимальної кількості вантажівок.

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Також відомо, що на в'їзд в Україну перед цими пунктами пропуску очікують майже 700 вантажівок.

Рада прийняла законопроєкт щодо цифровізації армії

Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт №10062 щодо цифровізації армії. Відповідне рішення підтримали 249 народних обранців.

Законопроєкт сприятиме швидкому збору військових даних і переведе послуги для військовослужбовців у цифровий формат (електронний військовий квиток).

США вилучили іранську зброю, яка прямувала для хуситів

Військово-морські сили США 11 січня захопили судно біля берегів Сомалі, яке постачало іранську зброю для хуситів в Ємені. Це перша конфіскація компонентів для балістичних та крилатих ракет іранського виробництва з початку атак хуситів на судна у Червоному морі 19 листопада. Судно затопили. Наразі шукають двох американських військовослужбовців, які брали участь в операції.

Повідомляється, що серед вилученого – двигуни, системи наведення і боєголовки для балістичних ракет середньої дальності і протикорабельних крилатих ракет, а також компоненти, пов'язані з протиповітряною обороною. Початковий аналіз вказує на те, що ця ж зброя використовується хуситами для погроз і нападів на моряків на міжнародних торгових суднах, що прямують транзитом через Червоне море.