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Росіяни поскаржилися на атаку безпілотників у Білгородській області

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Росіяни поскаржилися на атаку безпілотників у Білгородській області
Місто Губкін на Білгородщині атакував безпілотник
фото ілюстративне

Унаслідок падіння дрону пошкодження нібито отримали чотири приватні домоволодіння

У ніч на 6 лютого в місті Губкін Білгородської області Росії було чути вибухи. Про це повідомляє губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков.

За словами Гладкова, місто нібито атакував безпілотник.

Зазначається, що внаслідок падіння дрону та його подальшої детонації різні пошкодження отримали чотири приватні домоволодіння.

Унаслідок вибуху в будинках начебто вибиті вікна, посічені покрівля, фасади та огорожі.

Нагадаємо, у чотирьох портах Росії у Ленінградській області ввели режим підвищеної готовності нібито «через ймовірність НС техногенного характеру від атак безпілотних літальних апаратів».

Як повідомлялося, у ніч проти 5 лютого міністерство оборони Росії заявило про нібито атаку безпілотників на Брянську область. Там працювала російська ППО.

Також уніч проти 3 лютого безпілотники нібито атакували Білгородську, Волгоградську та Ростовську області РФ. Про це повідомило міністерство оборони Росії.

За даними ворожого відомства, протиповітряна оборона країни-агресорки нібито збила в ніч на суботу чотири безпілотники. Зокрема, один дрон – у Білгородській області, ще два – у Волгоградській та один – у Ростовській. Про жертв не повідомляється.

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Теги: росія безпілотник

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