Росіяни поскаржилися на атаку безпілотників у Білгородській області

Унаслідок падіння дрону пошкодження нібито отримали чотири приватні домоволодіння

У ніч на 6 лютого в місті Губкін Білгородської області Росії було чути вибухи. Про це повідомляє губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков.

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За словами Гладкова, місто нібито атакував безпілотник.

Зазначається, що внаслідок падіння дрону та його подальшої детонації різні пошкодження отримали чотири приватні домоволодіння.

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Унаслідок вибуху в будинках начебто вибиті вікна, посічені покрівля, фасади та огорожі.

Нагадаємо, у чотирьох портах Росії у Ленінградській області ввели режим підвищеної готовності нібито «через ймовірність НС техногенного характеру від атак безпілотних літальних апаратів».

Як повідомлялося, у ніч проти 5 лютого міністерство оборони Росії заявило про нібито атаку безпілотників на Брянську область. Там працювала російська ППО.

Також уніч проти 3 лютого безпілотники нібито атакували Білгородську, Волгоградську та Ростовську області РФ. Про це повідомило міністерство оборони Росії.

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За даними ворожого відомства, протиповітряна оборона країни-агресорки нібито збила в ніч на суботу чотири безпілотники. Зокрема, один дрон – у Білгородській області, ще два – у Волгоградській та один – у Ростовській. Про жертв не повідомляється.