Інтерв'ю Карлсона з Путіним. Аналітики пояснили, чого хотів домогтися диктатор

Розмова тривалістю у понад дві години виявилася повтором вже багаторазово озвучених тез Путіна

Кремль стверджує, що інтерв’ю продемонструвало впливовість Путіна як світового лідера

Інтерв’ю Путіна американському пропагандисту Такеру Карлсону не було розраховане на російську аудиторію. Кремль мав намір створити інформаційні ефекти та істерику на Заході. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Як повідомляється, про цілі інтерв'ю Путіна розповіли російському виданню «Медуза» джерела, близькі до Адміністрації президента РФ.

Першочерговою метою було формування інформаційного середовища на Заході. Один зі співрозмовників видання додав, що другорядна мета інтерв’ю – показати російській внутрішній аудиторії, що Путін все ще може формувати глобальний дискурс на основі популярності інтерв’ю.

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Джерела в Кремлі стверджували, що інтерв’ю продемонструвало, що Путін є впливовим світовим лідером. Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що американський інтерес до інтерв’ю Путіна «беззаперечний». Російські окупаційні чиновники відзначили, що інтерв’ю має більше 60 мільйонів переглядів, і стверджували, що світ все більше цікавиться думкою Путіна та його «правдою».

Окрім цього заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв зазначив, що «Путін максимально ґрунтовно і докладно розповів західному світу, чому України не було, немає і не буде».

Як зазначають аналітики, опис Медведєвим інтерв’ю Путіна демонструє, що Росія не відмовилася від своїх цілей викорінення української державності і що Путін не має наміру вести переговори з Україною на будь-яких умовах.

Водночас навіть російська інтернет-спільнота зазначила, що Путін не надав жодної нової інформації в інтерв’ю Карлсону, а просто повторив для американської аудиторії давні твердження про повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

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Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін дав інтерв'ю американському пропагандисту Такеру Карлсону. Розмова тривалістю у понад дві години виявилася повтором вже багаторазово озвучених тез російського диктатора, які він тепер поширив на американську аудиторію.

Як повідомлялося, представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов назвав інтерв'ю російського диктатора Володимира Путіна американському журналісту Такеру Карлсону справжнісінькою психологічною спецоперацією РФ.

До слова, Такер Карлсон явно був шокований тим, що почув від президента РФ. Це було чітко видно по виразу його обличчя, яке демонструвало відношення до почутої маячні.