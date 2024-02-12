Головна Світ Політика
search button user button menu button

Експрезидент Монголії звернувся до Путіна через скандальне інтерв'ю Карлсону

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Експрезидент Монголії звернувся до Путіна через скандальне інтерв'ю Карлсону
Путін заявляв, що Росія претендує в Україні на певні «історичні землі»
фото з відкритих джерел

Колишній президент Монголії натякнув Путіну на різницю між імперським минулим

Колишній президент Монголії Цахіагійн Елбегдорж на сторінці у соцмережі X показав мапу XIII століття, на якій більша частина території теперішньої Росії належала Монгольській імперії. У такий спосіб Елбегдорж відреагував на інтерв'ю російського диктатора Володимира Путіна американському пропагандисту Такеру Карлсону.

«Після розмови Путіна. Я знайшов історичну карту Монголії. Не хвилюйся, ми – мирна та вільна нація», – написав експрезидент Монголії, звертаючись до Путіна.

Колишній президент Монголії відреагував на інтерв'ю президента Росії Володимира Путіна американському пропагандисту Такеру Карлсону
Колишній президент Монголії відреагував на інтерв'ю президента Росії Володимира Путіна американському пропагандисту Такеру Карлсону
фото: скріншот

У інтерв'ю Карлсону, Путін вчергове спекулював на історичних питаннях та поширював історичні міфи, починаючи від претензій на те, що виключно Росія є спадкоємницею Київської Русі, і закінчуючи тезами про те, що «Україну створив Володимир Ленін» і взагалі «Україна – штучне утворення».

Також Путін заявляв, що Росія претендує в Україні на певні «історичні землі». Ймовірно, саме в цьому контексті Елбегдорж продемонстрував історичну мапу, де у складі Монгольської імперії перебували території сучасних Росії, Китаю, Ірану та низки інших країн.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін дав інтерв'ю американському пропагандисту Такеру Карлсону. Розмова тривалістю у понад дві години виявилася повтором вже багаторазово озвучених тез російського диктатора, які він тепер поширив на американську аудиторію.

Путін розпочав своє інтерв’ю з уроку історії, висуваючи неправдиві твердження про суверенітет України. Російський диктатор вкотре повторив свою версію «появи України», зокрема вказавши, що Україну «створив» Володимир Ленін. Путін також додав, що «сформувалася» Україна вже з волі Йосипа Сталіна за результатами Другої світової війни.

До слова, Такер Карлсон явно був шокований тим, що почув від президента РФ. Це було чітко видно по виразу його обличчя, яке демонструвало відношення до почутої маячні. 

Читайте також: 

Теги: Монголія путін росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Учасники громадського руху «Шлях додому» збираються біля пам’ятників у Москві, Санкт-Петербурзі, Владивостоці та Єкатеринбурзі
У Росії протестують родичі мобілізованих. Аналіз ISW
Вчора, 08:51
У Москві для гасіння пожежі використали авіацію МНС Росії
Пожежі у Росії, ворог атакував Харківщину: головне за ніч
9 лютого, 06:30
Карлсон став першим західним журналістом, який узяв інтерв'ю у Путіна після початку повномасштабної російської агресії проти України
Чому Путін погодився дати інтервʼю Карлсону: перший коментар Кремля
7 лютого, 12:24
Колишній президент США Дональд Трамп
Німеччина побоюється негативних наслідків для НАТО в разі обрання Трампа – NYT
4 лютого, 21:15
Габріелюс Ландсбергіс вважає, що Путіна зупинить лише перемога України
Міністр закордонних справ Литви пояснив, що зупинить Путіна
29 сiчня, 09:53
У березні 2022 року палав військкомат під Москвою
Британська розвідка пояснила, чому в РФ дедалі частіше палають військкомати
28 сiчня, 11:53
Кемерон пояснив, чому війна в Україні стала для Путіна стратегічною катастрофою
Кемерон пояснив, чому війна в Україні стала для Путіна стратегічною катастрофою
18 сiчня, 11:06
Кремль активізує повітряну війну
Росія модернізує крилаті ракети. Наскільки це небезпечно
13 сiчня, 09:41
Румунський політик, заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане
НАТО зробило невтішний прогноз щодо завершення війни в Україні
12 сiчня, 22:40

Політика

Путін у пікантній позі: фото з карнавалу в Німеччині
Путін у пікантній позі: фото з карнавалу в Німеччині
Експрезидент Монголії звернувся до Путіна через скандальне інтерв'ю Карлсону
Експрезидент Монголії звернувся до Путіна через скандальне інтерв'ю Карлсону
Переможець виборів у Фінляндії відповів, чи зустрінеться з Путіним
Переможець виборів у Фінляндії відповів, чи зустрінеться з Путіним
У Молдові на місці падіння Shahed знайдено 50 кг вибухівки
У Молдові на місці падіння Shahed знайдено 50 кг вибухівки
Туск обговорить із Макроном та Шольцем підтримку України
Туск обговорить із Макроном та Шольцем підтримку України
У президента Байдена буде новий помічник: що про нього відомо
У президента Байдена буде новий помічник: що про нього відомо

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
199K
Путін договорився: китайський актор зажадав від Росії повернути Владивосток
61K
Полонений окупант здивував причиною, яка спонукала його воювати проти України
55K
ЗСУ взяли в полон найманця з іншого кінця світу
26K
У повітряному бою загинув один із найкращих українських льотчиків: подробиці
15K
Одна країна допоможе НАТО новими артилерійськими боєприпасами великої дальності
15K
Очільник заповідника «Києво-Печерська лавра» придумав, як учинити з останками Столипіна

Новини

Ворожі атаки, Сенат США наблизив голосування за допомогу Україні: головне за ніч
Сьогодні, 06:35
Невеликий дощ і туман: прогноз погоди на 12 лютого
Сьогодні, 05:20
День боротьби з епілепсією. Що відзначаємо 12 лютого
Сьогодні, 00:00
Атака безпілотників та вибухи в містах: головне за ніч
Вчора, 06:58
Туман, дощ зі снігом в низці областей: прогноз погоди на 11 лютого
Вчора, 04:26
День працівників органів РАЦСу. Які свята відзначаємо 11 лютого
Вчора, 00:35

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua