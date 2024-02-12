Експрезидент Монголії звернувся до Путіна через скандальне інтерв'ю Карлсону

Путін заявляв, що Росія претендує в Україні на певні «історичні землі»

Колишній президент Монголії натякнув Путіну на різницю між імперським минулим

Колишній президент Монголії Цахіагійн Елбегдорж на сторінці у соцмережі X показав мапу XIII століття, на якій більша частина території теперішньої Росії належала Монгольській імперії. У такий спосіб Елбегдорж відреагував на інтерв'ю російського диктатора Володимира Путіна американському пропагандисту Такеру Карлсону.

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«Після розмови Путіна. Я знайшов історичну карту Монголії. Не хвилюйся, ми – мирна та вільна нація», – написав експрезидент Монголії, звертаючись до Путіна.

Колишній президент Монголії відреагував на інтерв'ю президента Росії Володимира Путіна американському пропагандисту Такеру Карлсону фото: скріншот

У інтерв'ю Карлсону, Путін вчергове спекулював на історичних питаннях та поширював історичні міфи, починаючи від претензій на те, що виключно Росія є спадкоємницею Київської Русі, і закінчуючи тезами про те, що «Україну створив Володимир Ленін» і взагалі «Україна – штучне утворення».

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Також Путін заявляв, що Росія претендує в Україні на певні «історичні землі». Ймовірно, саме в цьому контексті Елбегдорж продемонстрував історичну мапу, де у складі Монгольської імперії перебували території сучасних Росії, Китаю, Ірану та низки інших країн.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін дав інтерв'ю американському пропагандисту Такеру Карлсону. Розмова тривалістю у понад дві години виявилася повтором вже багаторазово озвучених тез російського диктатора, які він тепер поширив на американську аудиторію.

Путін розпочав своє інтерв’ю з уроку історії, висуваючи неправдиві твердження про суверенітет України. Російський диктатор вкотре повторив свою версію «появи України», зокрема вказавши, що Україну «створив» Володимир Ленін. Путін також додав, що «сформувалася» Україна вже з волі Йосипа Сталіна за результатами Другої світової війни.

До слова, Такер Карлсон явно був шокований тим, що почув від президента РФ. Це було чітко видно по виразу його обличчя, яке демонструвало відношення до почутої маячні.