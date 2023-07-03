Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Росія заявила про «замах» на гауляйтера Аксьонова (відео)

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Росія заявила про «замах» на гауляйтера Аксьонова (відео)
«Замах» на Аксьонова нібито організував завербований Службою безпеки України громадянин РФ
скріншот з відео

У нібито замаху на «очільника» Криму Сергія Аксьонова Росія традиційно звинуватила Україну

ФСБ Росії заявила про спробу замаху на життя кримського гауляйтера Сергія Аксьонова, яку нібито організував завербований Службою безпеки України громадянин РФ. Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

У російській Федеральній службі безпеки заявили, що запобігли спробі замаху Аксьонова, традиційно звинувативши в організації українські спецслужби. Там стверджують, що затримали громадянина Росії, якого нібито завербувала СБУ і якого навчали в Україні мінно-вибуховій справі. Чоловік отримав позивний Каратист.

«У червні 2023 року агент іноземної спецслужби прибув на територію республіки Крим і розпочав підготовку вчинення теракту. Однак довести злочинний намір до кінця підривник не встиг, оскільки при вилученні зі схованки вибухового пристрою його було затримано», – заявили окупанти.

Стверджується, що затриманий планував підірвати автомобіль кримського гауляйтера. Однак чоловіка спіймали, коли той забирав бомбу зі схованки.

Щодо затриманого відкрили справи за статтями про замах на теракт та незаконне придбання вибухівки. Він уже дав свідчення.

Нагадаємо, що це вже не вперше, коли російські спецслужби перешкоджають «замаху» на Сергія Аксьонова. У невдалих спробах вбити кримського гауляйтера звинувачують Україну. 3 травня так званий голова Криму Сергій Аксьонов заявив, що на нього нібито готували замах українські спецслужби.

Теги: Крим росія Сергій Аксьонов

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Російські «інтелектуальні еліти» вірять, що демократія, лібералізм та гуманізм означають глобальний занепад»
Для росіян демократія – це гангрена на тілі світу
16 червня, 08:17
Гарібашвілі: «Це один із наслідків тієї брутальної і руйнівної війни, яку Росія веде в Україні»
Прем’єр Грузії: Підрив Каховської ГЕС – один з наслідків війни, яку розв'язала РФ
6 червня, 15:20
Пашинян назвав ситуацію в Лачинському коридорі та Нагірному Карабаху «кризовою»
Пашинян хоче обговорити роботу миротворців РФ у Карабаху
9 червня, 19:16
Надія Бабкіна відкрито підтримує Путіна
Путіністка Бабкіна визнала, що маріупольці в окупації ненавидять росіян
5 червня, 17:10
Росіяни розповіли, як вони ставляться до інших країн
Градус ненависті росіян до України, ЄС та США зашкалює: дані соцопитування
9 червня, 16:18
Глава держави зазначив, що Україна ще минулого року попереджала світову спільноту про небезпеку мінування окупантами дамби
Рукотворний екоцид Кремля: Зеленський звернувся до світової екологічної спільноти (відео)
8 червня, 22:01
В окупаційних військах внаслідок підриву ГЕС є травмовані, загиблі та зниклі безвісті
Підрив Каховської ГЕС вдарив по окупантах: Генштаб назвав втрати РФ
8 червня, 07:12
У зв'язку з пошкодженням полотна скасовано рух електричок
У районі окупованої Феодосії пошкоджено залізницю
21 червня, 09:26
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр
«Вікно можливостей для України» – Міноборони про заколот у РФ
24 червня, 14:45

Соціум

У Гаазі відкрився офіс із розслідування вторгнення РФ в Україну
У Гаазі відкрився офіс із розслідування вторгнення РФ в Україну
Росія заявила про «замах» на гауляйтера Аксьонова (відео)
Росія заявила про «замах» на гауляйтера Аксьонова (відео)
Через хейт у Польщі зачинився ресторан, у якому працювали українки
Через хейт у Польщі зачинився ресторан, у якому працювали українки
Заворушення у Франції: бабуся застреленого юнака звернулася до протестувальників
Заворушення у Франції: бабуся застреленого юнака звернулася до протестувальників
Компанія «Вагнер» припинила набір рекрутів: названо причину
Компанія «Вагнер» припинила набір рекрутів: названо причину
У Краснодарському краї пролунав вибух біля аеродрому: утворилася велетенська вирва
У Краснодарському краї пролунав вибух біля аеродрому: утворилася велетенська вирва

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
69K
Пані посол, у нас війна, а не ситуація, що склалася
65K
Військові та їхні родичі звернулися до «Укрзалізниці» з проблемою
32K
На Хмельниччині працівники військкомату зайшли у будинок до чоловіка та спровокували скандал
24K
Міністри культури і освіти підтримали фактичне знищення українського дубляжу
22K
Міноборони РФ і Z-блогери посварилися через український десант під Херсоном – ISW
18K
Партизани виявили ешелон із сучасними російськими танками (фото)

Новини

Партизани виявили ешелон із сучасними російськими танками (фото)
Сьогодні, 08:07
Окупанти намагаються стримати наступ ЗСУ: Генштаб назвав напрямки
Сьогодні, 07:06
У Нідерландах чоловік понівечив будівлю посольства Білорусі
Вчора, 12:46
ФСБ отримала завдання вбити Пригожина – Буданов
30 червня, 11:12
Європейські лідери відвідали Київ та загроза теракту на ЗАЕС. Головне за 28 червня
28 червня, 21:00
Дружина звинуваченого у корупції голови Тернопільської облради спростувала «розлучення»
28 червня, 13:22

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту