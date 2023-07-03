Росія заявила про «замах» на гауляйтера Аксьонова (відео)

У нібито замаху на «очільника» Криму Сергія Аксьонова Росія традиційно звинуватила Україну

ФСБ Росії заявила про спробу замаху на життя кримського гауляйтера Сергія Аксьонова, яку нібито організував завербований Службою безпеки України громадянин РФ. Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

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У російській Федеральній службі безпеки заявили, що запобігли спробі замаху Аксьонова, традиційно звинувативши в організації українські спецслужби. Там стверджують, що затримали громадянина Росії, якого нібито завербувала СБУ і якого навчали в Україні мінно-вибуховій справі. Чоловік отримав позивний Каратист.

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«У червні 2023 року агент іноземної спецслужби прибув на територію республіки Крим і розпочав підготовку вчинення теракту. Однак довести злочинний намір до кінця підривник не встиг, оскільки при вилученні зі схованки вибухового пристрою його було затримано», – заявили окупанти.

Стверджується, що затриманий планував підірвати автомобіль кримського гауляйтера. Однак чоловіка спіймали, коли той забирав бомбу зі схованки.

Щодо затриманого відкрили справи за статтями про замах на теракт та незаконне придбання вибухівки. Він уже дав свідчення.

Нагадаємо, що це вже не вперше, коли російські спецслужби перешкоджають «замаху» на Сергія Аксьонова. У невдалих спробах вбити кримського гауляйтера звинувачують Україну. 3 травня так званий голова Криму Сергій Аксьонов заявив, що на нього нібито готували замах українські спецслужби.