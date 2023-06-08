Рукотворний екоцид Кремля: Зеленський звернувся до світової екологічної спільноти (відео)

Володимир Зеленський: «Кількість екосистем, які знищені або поставлені на межу вимирання цим російським терактом, уже вимірюється тисячами»

Президент Володимир Зеленський закликав світову спільноту консолідувати зусилля, аби Росія понесла відповідальність за екоцид сприченений підривом Каховської ГЕС, а Україна не залишилася на одинці із трагедією. Про це глава держави сказав у зверненні до представників світової екологічної спільноти.

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«Рукотворна катастрофа на Каховській ГЕС – це не природне лихо і не прояв кліматичної кризи. Це лихо – Путін. Сказав про це під час звернення до світових екоактивістів, лідерів думок та міжнародних експертів. Кількість екосистем, які знищені або поставлені на межу вимирання цим російським терактом, уже вимірюється тисячами», – наголосив Зеленський.

Глава держави зазначив, що Україна ще минулого року попереджала світову спільноту про небезпеку мінування окупантами дамби. «Усе це, із чим ми зіткнулися, є свідомим злочином окупанта. Багато питань про те, що сталося. Але це сталося на окупованій території. Але ми ще минулого року попереджали про мінування окупантами дамби та інших споруд станції. Але російські війська зараз обстрілюють райони, де триває евакуація. Очевидно, що це саме Росія зацікавлена в катастрофі», – наголосив глава держави.

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Зеленський закликав екоактивістів поширювати правду про російський екоцид. «Будь ласка, поширюйте правду про цей російський екоцид. Будь ласка, закликайте лідерів, держави та міжнародні організації діяти. Не випадково у запропонованій нами формулі миру один із ключових пунктів – це протидія екоциду. Давайте разом зробимо так, щоб інших екоцидів більше просто не було» – сказав президент.

Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський відвідав підтоплену Херсонщину з робочим візитом. Глава держави наголосив, що важливо підрахувати збитки та виділити кошти для компенсацій жителям, постраждалим унаслідок катастрофи, і розробити програму для компенсації збитків або релокації підприємств у межах Херсонщини.

У вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Місцевих жителів уже почали евакуювати із потенційних районів затоплення. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій.

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