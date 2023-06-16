Для росіян демократія – це гангрена на тілі світу

Про «російських інтелектуалів»

Спостереження за російськими «інтелектуальними елітами» приводить мене до висновку, що значна частина щиро вірить: демократія, лібералізм та гуманізм означають глобальний занепад, руйнування цивілізації, а єдиною справжньою формою соціального життя є максимально централізована монархічна імперія, виправдана ще китайським леґізмом у стародавні часи й втілена Сталіним.

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Для цих сталіністів демократія – це гангрена на тілі світу, а гуманізм – хвороба, що роз’їдає душу.

Ну, а інша частина «російських інтелектуалів» в це не вірить, а просто відпрацьовує гроші й доступ у кабінети й на ефіри.