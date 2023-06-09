Градус ненависті росіян до України, ЄС та США зашкалює: дані соцопитування

Серед росіян щодо США, ЄС та України переважають негативні оцінки, частка яких зросла у останні місяці перед контрнаступом України

Перед початком великого контрнаступу України, який може повернути контроль над окупованими Росією територіями, кількість росіян, які негативно ставляться до США, ЄС та України, досягла максимуму з початку війни.

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Згідно з опитуванням російського «Левада-центру», у травні цього року до США погано ставилися 77% росіян, тоді як про позитивне ставлення повідомили лише 12%. Ще 11% вагалися з відповіддю. Респондентам було запропоновано оцінити своє ставлення до країн та об'єднань із наступного списку: США, ЄС, Україна, Китай, Іран. Щодо країн Заходу та України досі переважає негативне ставлення. Найкраще опитані ставляться до Китаю та Ірану, при цьому, говорячи про ставлення до останнього, серед респондентів багато невизначених – 22%.

До повномасштабного вторгнення Росії в Україну кількість росіян, які погано ставляться до США, не перевищувала 50%. Відразу після того, як російські війська перетнули український кордон, їхня частка зросла до 55%, а з березня 2022 року вона стабільно трималася понад 70%.

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Схожі результати соціологи фіксували після анексії Криму у березні 2014 року. Піку негатив росіян до США досяг у січні 2015 року, коли на Донбасі точилися активні бої. Тоді показник зріс до 81%. При цьому до окупації Криму частка налаштованих проти Америки росіян не перевищувала 40%, а за президентства Дмитра Медведєва піднімалася до 67% лише в період агресії проти Грузії.

Також у травні погіршилося ставлення росіян до ЄС – погано про нього відгукнулися 72% опитаних, добре – 16%, а ще 12% не змогли відповісти. З ЄС соціологи фіксують ту саму картину: після вторгнення Росії в Україну частка негативно налаштованих росіян підскочила з 38 до 69% у травні 2022 року. Але цього року показник досяг свого піку та перевершив попередній історичний рекорд, який припав на січень 2015 року. Тоді до ЄС погано належали 71% опитаних.

Негативне ставлення до України на тлі майбутнього контрнаступу також досягло піку – про нього заявили 74% росіян. Продовжують позитивно ставитися до сусідньої країни 15% опитаних, а 11% не змогли відповісти.

Перед початком війни у ​​лютому 2022 року проти України було налаштовано 43% росіян, а до анексії Криму – близько 25%.

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При цьому росіяни демонструють вкрай позитивне ставлення до Китаю – позитивно відгукуються 87% опитаних. Лише 6% зберігають щодо нього негатив. Значно покращало ставлення росіян і до Ірану: якщо у 2015 році добре говорили про країну 43% опитаних, а погано – 25%, то цього року це 69% та 9% відповідно. Білорусь росіяни, як і раніше, називають найдружнішою країною – так вважають 77% (проти 72% у 2022 році). За нею йдуть Китай (58% проти 50%), Індія – (31% проти 21%) та Казахстан (26% проти 28%).

Молодь, як і раніше, відноситься до цих країн помітно краще. При цьому більше половини опитаних вважають, що Росії таки потрібно налагоджувати відносини із країнами Заходу. Позитивні оцінки переважають щодо Китаю та Ірану.

Близькими друзями Росії респонденти вважають Білорусь, Китай та Індію, яка потіснила Казахстан та Вірменію, найбільш вороже налаштованими – США, Великобританію та ФРН, сприйняття останньої як недружньої значно зросло за останній рік.