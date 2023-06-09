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Градус ненависті росіян до України, ЄС та США зашкалює: дані соцопитування

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Градус ненависті росіян до України, ЄС та США зашкалює: дані соцопитування
Росіяни розповіли, як вони ставляться до інших країн
фото з відкритих джерел

Серед росіян щодо США, ЄС та України переважають негативні оцінки, частка яких зросла у останні місяці перед контрнаступом України

Перед початком великого контрнаступу України, який може повернути контроль над окупованими Росією територіями, кількість росіян, які негативно ставляться до США, ЄС та України, досягла максимуму з початку війни.

Згідно з опитуванням російського «Левада-центру», у травні цього року до США погано ставилися 77% росіян, тоді як про позитивне ставлення повідомили лише 12%. Ще 11% вагалися з відповіддю. Респондентам було запропоновано оцінити своє ставлення до країн та об'єднань із наступного списку: США, ЄС, Україна, Китай, Іран. Щодо країн Заходу та України досі переважає негативне ставлення. Найкраще опитані ставляться до Китаю та Ірану, при цьому, говорячи про ставлення до останнього, серед респондентів багато невизначених – 22%.

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До повномасштабного вторгнення Росії в Україну кількість росіян, які погано ставляться до США, не перевищувала 50%. Відразу після того, як російські війська перетнули український кордон, їхня частка зросла до 55%, а з березня 2022 року вона стабільно трималася понад 70%.

Схожі результати соціологи фіксували після анексії Криму у березні 2014 року. Піку негатив росіян до США досяг у січні 2015 року, коли на Донбасі точилися активні бої. Тоді показник зріс до 81%. При цьому до окупації Криму частка налаштованих проти Америки росіян не перевищувала 40%, а за президентства Дмитра Медведєва піднімалася до 67% лише в період агресії проти Грузії.

Також у травні погіршилося ставлення росіян до ЄС – погано про нього відгукнулися 72% опитаних, добре – 16%, а ще 12% не змогли відповісти. З ЄС соціологи фіксують ту саму картину: після вторгнення Росії в Україну частка негативно налаштованих росіян підскочила з 38 до 69% у травні 2022 року. Але цього року показник досяг свого піку та перевершив попередній історичний рекорд, який припав на січень 2015 року. Тоді до ЄС погано належали 71% опитаних.

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Негативне ставлення до України на тлі майбутнього контрнаступу також досягло піку –  про нього заявили 74% росіян. Продовжують позитивно ставитися до сусідньої країни 15% опитаних, а 11% не змогли відповісти.

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Перед початком війни у ​​лютому 2022 року проти України було налаштовано 43% росіян, а до анексії Криму – близько 25%.

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При цьому росіяни демонструють вкрай позитивне ставлення до Китаю – позитивно відгукуються 87% опитаних. Лише 6% зберігають щодо нього негатив. Значно покращало ставлення росіян і до Ірану: якщо у 2015 році добре говорили про країну 43% опитаних, а погано – 25%, то цього року це 69% та 9% відповідно. Білорусь росіяни, як і раніше, називають найдружнішою країною – так вважають 77% (проти 72% у 2022 році). За нею йдуть Китай (58% проти 50%), Індія – (31% проти 21%) та Казахстан (26% проти 28%).

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Молодь, як і раніше, відноситься до цих країн помітно краще. При цьому більше половини опитаних вважають, що Росії таки потрібно налагоджувати відносини із країнами Заходу. Позитивні оцінки переважають щодо Китаю та Ірану. 

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Близькими друзями Росії респонденти вважають Білорусь, Китай та Індію, яка потіснила Казахстан та Вірменію, найбільш вороже налаштованими – США, Великобританію та ФРН, сприйняття останньої як недружньої значно зросло за останній рік.

Читайте також: Що думають європейці про Росію та Китай: результати опитування
Теги: росія соцопитування США Китай Україна росіяни

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