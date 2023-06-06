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Підрив Каховської ГЕС один з наслідків війни, яку розв'язала РФ – прем’єр Грузії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Підрив Каховської ГЕС один з наслідків війни, яку розв'язала РФ – прем’єр Грузії
Гарібашвілі: «Це один із наслідків тієї брутальної і руйнівної війни, яку Росія веде в Україні»
фото з відкритих джерел

Грузинський прем’єр вважає, що «сторони мають сісти й обговорити закінчення війни»

Прем’єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі назвав підрив Каховської ГЕС одним із наслідків війни проти України, яку розв’язала РФ. Про це повідомляє Грузія Online.

«Це один із наслідків тієї брутальної і руйнівної війни, яку Росія веде в Україні. Це не нове. Вас здивував вибух на Каховській ГЕС, але на сьогодні зруйновано 20% території України, міста, села зрівняні з землею», – сказав Гарібашвілі.

Грузинський прем’єр вважає, що «сторони мають сісти й обговорити закінчення війни».

«Я вважаю, що всі повинні докласти зусиль, щоб вони сіли за стіл переговорів і почали мирний переговорний процес. Альтернативи цьому немає. Вбивство людей має бути зупинене, така наша позиція», – стверджує Гарібашвілі.

Нагадаємо, у вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Місцевих жителів уже почали евакуювати із потенційних районів затоплення.

Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій.

Вода у Каховському водосховищі стрімко падає, близько 15 см за годину.

Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

До слова, російські окупанти підірвали Каховську ГЕС з метою тиску на сили оборони та Україну в цілому.

Теги: росія Каховська ГЕС Грузія

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