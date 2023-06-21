У районі окупованої Феодосії пошкоджено залізницю

Про причини пошкодження залізничного полотна не повідомляється

Окупаційна влада Криму заявила про пошкодження залізниці в районі Феодосії. Рух поїздів тимчасово зупинено. Про це повідомив так званий «голова» окупованого Криму Сергій Аксьонов.

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«Протягом двох годин рух поїздів буде відновлено. Постраждалих немає. На місці працюють профільні служби», – заявив Аксьонов.

При цьому «радник» Аксьонова Олег Крючков додав, що «у зв'язку з пошкодженням полотна скасовано дві ранкові електрички».

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«Пасажири зі станцій Феодосія та Владиславівка будуть відправлені автобусами», – додав він.

Про причини пошкодження залізничного полотна не повідомляється.

Нагадаємо, що 21 червня поблизу військової частини у Підмосков’ї впали кілька безпілотників. Зазначається, що близько 5-ї ранку 21 червня очевидці повідомили про вибух у небі неподалік села Лукіне. За попередніми даними, це був збитий безпілотник. Наразі на місці працюють оперативні служби. «Інтерфакс» ж з посиланням на губернатора Андрія Воробйова повідомляє, що ще два безпілотники впали поблизу однієї з військових частин.

Раніше повідомлялося, що росіяни, в очікуванні контрнаступу, риють окопи у Криму. Зокрема, оборонні рубежі зводяться на території від адміністративного кордону окупованого Криму з Україною і до Джанкоя.