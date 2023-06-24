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«Вікно можливостей для України» – Міноборони про заколот у РФ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Вікно можливостей для України» – Міноборони про заколот у РФ
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр
фото з відкритих джерел

«Це така імперська особливість – роздувати власну велич та переоцінювати себе»

Політична криза в РФ була передбачувана і неминуча. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Маляр зазначила, що війна в Україні показала найслабкіше місце російської імперії – страх перед правдою, написала заступниця міністра оборони Ганна Маляр у себе на сторінці в Телеграм.

«Вони завжди для царя створювали «повітряні замки» і самі в них вірили. Це така імперська особливість – роздувати власну велич та переоцінювати себе. Це іх наштовхнуло на геть неадекватне рішення – розв’язати війну з Україною без системних правдивих розрахунків власних спроможностей. Виключно амбіції та пиха. Ціна цього помилкового рішення – доля самої Росії. Вони воюють з нами, а знищують себе», – зазначила вона.

Якщо дивитись глобально на це, як на еволюційний процес, то нежиттєздатна система запустила програму самознищення, зауважила Маляр.

«Ніякої конспірології чи світової змови у цьому немає. Це природні процеси. Вони у такому виді себе знищать як держава, а ми природно переможемо, бо еволюційно готові рухатись вперед», – підкреслила вона.

Маляр закликала українців не розслаблятися, а далі працювати на наше зміцнення та перемогу. За її словами, події, які почались в Росії, варто розцінювати як неминучу деградацію російської держави. А для України – це вікно можливостей.

Нагадаємо, Євген Пригожин заявив, що регулярна армія Росії завдала ракетний удар по тилових таборах найманців. Пригожин додав, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу наразі боягузливо втік із Ростова і «цю тварюку буде зупинено». У Міноборони РФ інформацію назвали провокацією.

У Москві та Ростовській області введено план «Фортеця». У Москві силовиків привели у підвищену готовність, а в Ростовській області озброюють солдатів термінової служби після заяв Пригожина. 

Московське управління ФСБ підняли по тривозі. На під'їздах до Москви облаштовують блокпости, під посилену охорону взято всі найважливіші об'єкти, органи державної влади та об'єкти транспортної інфраструктури.

Пригожин запевняє, що його армія перетнула держкордон РФ «у всіх місцях», а Генштаб РФ наказав відкрити по його підрозділах вогонь.

Також власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин заявив, що його найманці вступили в бій з російськими військовими та збили їхній гелікоптер. 

Буданов запевнив, що це не постанова.

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Теги: Міноборони росія переворот

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