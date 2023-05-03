«Замах» на Сергія Аксьонова: з’явилося відео затримання «українських агентів»

Росіяни стверджують, що до «замаху» на Аксьонова причетні українські та польські спецслужби

Російська служба безпеки звітує про запобігання «замаху» на кримських гауляйтерів, серед яких так званий голова Криму Сергій Аксьонов, та серію терактів у Криму. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За даними російського відомства, агентурна мережа української розвідки планувала вчинити серію терористичних актів на території півострова. Метою агентів були так званий голова Республіки Крим Сергій Аксьонов, голова парламенту Криму Володимир Костянтинов та мер Ялти Яніна Павленко, а також об'єкти транспортної інфраструктури. Організатором замахів ФСБ називала заступника керівника офісу президента України Володимира Зеленського, офіцера чинного резерву військової розвідки Романа Машовця.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Російські ЗМІ опублікували кадри затримання людей, яких підозрюють у «замаху» на кримських гауляйтерів. Один із затриманих розповів, що його нібито завербували в 2022 році у польському Кракові.

Також, як стверджують у ФСБ, розкритий «організований українськими спецслужбами» канал постачання вибухівки з Болгарії, який проходив через Туреччину та Грузію. Бомби поставляли під виглядом електроплит.

Організацією контрабанди електроплит із компонентами вибухових речовин із Болгарії до Росії нібито займалася громадянка України Марина Матущак. Після доставки електроплит на територію Росії подальше переправлення до місць підготовки терактів йшло через транспортні компанії СДЕК і «Возовоз», їх відправкою займалися «в темну» громадяни Росії, які мали комерційні проекти з болгарською фірмою Матущак.

Окрім цього, у затриманих вилучили п'ять готових до застосування бомб, електродетонатори, механізми радіокерування, трекери для стеження.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначимо, що «замах» на топчиновників Криму може слугувати інформаційним відволіканням від серії вибухів, які сьогодні відбулися в Росії.

Нагадаємо, що 3 травня так званий голова Криму Сергій Аксьонов заявив, що на нього нібито готували замах українські спецслужби.