Головна Світ Соціум
search button user button menu button

«Замах» на Сергія Аксьонова: з’явилося відео затримання «українських агентів»

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
«Замах» на Сергія Аксьонова: з’явилося відео затримання «українських агентів»
ФСБ показала, як затримувала підозрюваних
скріншот з відео

Росіяни стверджують, що до «замаху» на Аксьонова причетні українські та польські спецслужби

Російська служба безпеки звітує про запобігання «замаху» на кримських гауляйтерів, серед яких так званий голова Криму Сергій Аксьонов, та серію терактів у Криму. Про це повідомляють російські ЗМІ. 

За даними російського відомства, агентурна мережа української розвідки планувала вчинити серію терористичних актів на території півострова. Метою агентів були так званий голова Республіки Крим Сергій Аксьонов, голова парламенту Криму Володимир Костянтинов та мер Ялти Яніна Павленко, а також об'єкти транспортної інфраструктури. Організатором замахів ФСБ називала заступника керівника офісу президента України Володимира Зеленського, офіцера чинного резерву військової розвідки Романа Машовця.

Російські ЗМІ опублікували кадри затримання людей, яких підозрюють у «замаху» на кримських гауляйтерів. Один із затриманих розповів, що його нібито завербували в 2022 році у польському Кракові. 

Також, як стверджують у ФСБ, розкритий «організований українськими спецслужбами» канал постачання вибухівки з Болгарії, який проходив через Туреччину та Грузію. Бомби поставляли під виглядом електроплит.

Організацією контрабанди електроплит із компонентами вибухових речовин із Болгарії до Росії нібито займалася громадянка України Марина Матущак. Після доставки електроплит на територію Росії подальше переправлення до місць підготовки терактів йшло через транспортні компанії СДЕК і «Возовоз», їх відправкою займалися «в темну» громадяни Росії, які мали комерційні проекти з болгарською фірмою Матущак.

Окрім цього, у затриманих вилучили п'ять готових до застосування бомб, електродетонатори, механізми радіокерування, трекери для стеження.

Зазначимо, що «замах» на топчиновників Криму може слугувати інформаційним відволіканням від серії вибухів, які сьогодні відбулися в Росії.

Нагадаємо, що 3 травня так званий голова Криму Сергій Аксьонов заявив, що на нього нібито готували замах українські спецслужби

Теги: росія ФСБ Сергій Аксьонов

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У 1994 році Білл Клінтон підписав тристоронню угоду з тодішніми президентами Росії й України про ліквідацію арсеналу стратегічної ядерної зброї
Ядерне роззброєння України. Про що не говорить Білл Клінтон? авторська стаття
9 квiтня, 09:33
Держдума вигадала, як «покарати» Міжнародний кримінальний суд
Держдума вигадала, як «покарати» Міжнародний кримінальний суд
3 квiтня, 18:15
У навчаннях буде задіяно близько 220 літаків 23 типів
НАТО проведе біля кордонів РФ найбільші у своїй історії авіаційні навчання
8 квiтня, 07:23
Путін хоче досягти своїх цілей через виснаження та втому
Нова тактика Путіна. Голова МЗС Німеччини пояснила, як реагуватиме світ
17 квiтня, 08:09
Туреччина знайшла виправдання, чому не вводить санкції проти РФ
Туреччина знайшла виправдання, чому не вводить санкції проти РФ
20 квiтня, 23:22
Церковник заявив, що готовий виконувати суспільно-корисну службу, яка не пов’язана з військовою
Священник відмовився від мобілізації через «матюки на емблемах ЗСУ»
20 квiтня, 09:58
ФСБ завела на Буданова справу «про тероризм»
Буданов відреагував на свій заочний арешт у Росії
21 квiтня, 16:54
Санкції стосовно ієрарха УПЦ МП запроваджено на п’ять років
Колишній намісник Лаври пішов судом проти президента
1 травня, 10:31
Ракетна атака на Павлоград у ніч на 1 травня
Ракетний удар по Павлограду: чи є хімічна загроза
Вчора, 15:15

Соціум

«Замах» на Сергія Аксьонова: з’явилося відео затримання «українських агентів»
«Замах» на Сергія Аксьонова: з’явилося відео затримання «українських агентів»
США відправлять до Південної Кореї атомну субмарину з балістичними ракетами
США відправлять до Південної Кореї атомну субмарину з балістичними ракетами
ФСБ затримала українців та росіян, які нібито готували замах на Аксьонова
ФСБ затримала українців та росіян, які нібито готували замах на Аксьонова
«Загорілися покришки». Пожежа сталася на аеродромі під Петербургом
«Загорілися покришки». Пожежа сталася на аеродромі під Петербургом
Євробачення-2023: які країни беруть участь та що відомо про конкурс (інфографіка)
Євробачення-2023: які країни беруть участь та що відомо про конкурс (інфографіка)
Підрив залізниці у Брянській області. Росія повідомила деталі операції (відео)
Підрив залізниці у Брянській області. Росія повідомила деталі операції (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
9642
Зміни у роботі військово-лікарських комісій. Рада ухвалила закони
5303
Нічний терор: стало відомо, чим окупанти атакували Київ
4402
Оборона Бахмута: командир «Холодного Яру» зробив заяву
4016
Росія заявила про атаку ЗСУ на військовий аеродром у Брянській області
3994
У Казахстані депутатка склала повноваження через заклик до Зеленського
2977
«Слуги народу» на Київщині розпалися. Новою головою облради буде представник від ЄС – екснардеп

Новини

Нічна атака на Україну: ЗСУ назвали кількість знищених «Шахедів»
Сьогодні, 07:36
СБУ заявила про розкриття схеми фінансування «ДНР» на понад 50 млн грн: деталі
Вчора, 16:46
Герой «Азовсталі» передав 1,8 млн грн на лікування побратима в свій день народження
Вчора, 14:23
Ображали та погрожували: нові деталі побиття жінок у Коростені
1 травня, 15:49
ЗСУ влаштують окупантам «танкову карусель»: що чекає на росіян у Бахмуті
1 травня, 13:41
Скільки українців вважають 9 травня святом: результати соцопитування
1 травня, 10:55

Прес-релізи

Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
21 квiтня, 11:59
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту