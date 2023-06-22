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Ядерні погрози Кремля: Зеленський заявив, що світ знайде спосіб, як приструнити Путіна

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ядерні погрози Кремля: Зеленський заявив, що світ знайде спосіб, як приструнити Путіна
Ядерний шантаж може коштувати Путіну життя
фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський: «Якщо він не припинить погрожувати світу ядерною зброєю, світ знайде формат, як позбавити його життєдіяльності» 

Якщо російський диктатор Володимир Путін не припинить сіяти ядерними погрозами, то світ знайде над ним управу, зокрема позбавить  життєдіяльності. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю ВВС.

Він заявив, що Путін небезпечний для України ще з 2014 року, коли він окупував перші наші території. Проте диктатор став ще небезпечнішим з 24 лютого, коли розпочав повномасштабну війну.

«Людина, яка абсолютно відкрито сказала про війну і про знищення українців. Небезпечнішим, я вважаю, не можна бути», - сказав глава держави.

При цьому, за словами Зеленського, ніхто не може дати стовідсоткових прогнозів щодо того, чи застосує Путін ядерну зброю.

«Я можу сказати свою думку. Я вважаю, що він боїться за своє життя. Я вважаю, що якщо він не припинить погрожувати світу ядерною зброєю, світ знайде формат, як позбавити його життєдіяльності. Це дуже небезпечно, і тому він обережно робить ці меседжі», – зазначив Зеленський.

Президент також вважає небезпечним коло людей диктатора, яке підіймає цю тему.

Зокрема, небезпечним є те, що Путін транспортував відповідну зброю на територію Білорусі. Проте, за його словами, все це небезпека більш політична, медійна та інформаційна.

«Я не вважаю, що він на сьогодні це готовий зробити, тому що думає про своє життя. Він дуже його любить. Принаймні, мені так здається. Але я в жодному разі не хочу бути гарантом неадекватній людині, яка у ХХІ столітті розпочала повномасштабну війну проти свого сусіда», – додав Зеленський.

Нагадаємо, також Зеленський повідомив, що розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на Запорізькій атомній станції – терористичного акту з викидом радіації. Вони все підготували для цього.Глава держави наголосив, що жодних терактів на атомних станцій ніколи, ніде не повинно бути.

Теги: розвідка росія путін Володимир Зеленський президент небезпека диктатор погрози ядерна зброя

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