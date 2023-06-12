Спадок Да Вінчі. Чому дівчина загиблого Героя України пішла до суду

Чого допивається депутатка Київради Михайлова?

Соціальними мережами, наче вірус, поширюється інформація про те, що депутатка Київради з фракції «Голос», керівниця медичної служби механізованого батальйону «Вовки Да Вінчі» Аліна Михайлова претендує на спадок Героя України Дмитра Коцюбайла (позивний «Да Вінчі»). Дмитро був хлопцем Аліни і загинув на початку березня 2023-го у кровопролитних боях за Бахмут.

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Читачі, які звинувачують парамедикиню у корисливих цілях, демонструють скріншот із держпорталу «Судова влада України», із деталями судового процесу. Згідно з офіційними даними, Аліна Михайлова має намір через суд встановити факт проживання однією сім’єю не менш п’ять років до часу відкриття спадщини.

Аліна Михайлова хоче юридично закріпити факт проживання з воїном Дмитром Коцюбайлом дані з держпорталу «Судова влада України»

Столична депутатка хоче юридично закріпити факт проживання з воїном Дмитром Коцюбайлом. Окрім позивачки, у справі проходять рідні загиблого Да Вінчі.

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«Було подано заяву про встановлення факту проживання однією сім’єю, оскільки Аліна Михайлова та Дмитро Коцюбайло (Да Вінчі) з 2017 року перебували в фактичних шлюбних відносинах, водночас, будучи військовослужбовцями та перебуваючи постійно на фронті, вони не встигли зареєструвати свій шлюб в порядку, передбаченому законодавством. Ключовим наміром пані Аліни, з яким вона до нас звернулась, було, власне, визнання факту фактичних шлюбних відносин», – так пояснив «Главкому» суть справи адвокат Михайлової Марк Бєлкін.

Також юрист запевнив: у родині Коцюбайлів немає майнових суперечок. Бєлкін додав, що Аліна Михайлова не належить до переліку осіб, які мають право на призначення та отримання одноразової грошової допомоги.

«Вона не претендує на таку виплату», – зазначив адвокат.

Дмитро Коцюбайло «Да Вінчі» загинув 7 березня 2023 року в бою під Бахмутом. Йому було 27 років. фото з Facebook Дмитра Коцюбайла

Як відомо, сім’я кожного військового, який загинув під час повномасштабної війни, має право отримати компенсацію – одноразову грошову допомогу у розмірі 15 млн грн. Це право забезпечує постанова Кабміну №168 від 28 лютого 2022 року.

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На цю допомогу можуть претендувати батьки, чоловік чи дружина, діти до 18 років, утриманці.

7 червня відбулося судове засідання. Як свідчать відомості з держпорталу «Судова влада України», Івано-Франківський міський суд відмовив у відкритті провадження за позовом Михайлової. «Главком» запитав у адвоката Марка Бєлкіна, яка причина відмови. На що він коротко відповів, не вдаючись у подробиці: «Суд помилково застосував практику в подібних справах».

У свою чергу сестра Да Вінчі Олександра Коцюбайло відреагувала на прохання «Главкома» прокоментувати судовий позов коханої Дмитра дуже різко.

«Жодних коментарів щодо цієї справи не даю! Розумію, що це ваша робота, але чи не здається вам, що лізете туди, де вас не просять?» – відрізала вона.

Між іншим, у подібних тонах прокоментувала процес і відомий дитячий кардіолог, волонтерка і військова медикиня Юлія Кузьменко, яка в цій історії стала на захист Михайлової. У неділю, 11 червня вона зазначила: «Що за звичка лізти до чужої родини? Вас хтось кликав, просив, питав вашу думку? Залиште Аліну в спокої».

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Цей запис викликав неабияку дискусію серед читачів Кузьменко. Люди фактично поділилися на два табори: ті, хто засуджують вчинок Аліни і говорять, що вона таки претендує на спадщину сім’ї хороброго Героя (інакше навіщо було починати судову тяганину з родичами загиблого Дмитра?) і тих, хто підтримує Михайлову.

cкріншоти коментарів із Facebook Юлії Кузьменко

Нагадаємо, що Аліна Михайлова, окрім порятунку життів українських солдатів, виконує обов’язки депутата Київської міської ради від фракції «Голос». За даними ЗМІ, свою діяльність на цій посаді зосередила на боротьбі з незаконною забудовою Києва та його дерусифікацією.

На початку червня розгорівся ще один скандал, пов’язаний із прізвищем Михайлової. Вдова народного депутата VIII скликання, загиблого бійця Сил оборони Олега Барни Ольга через соцмережі закликала Аліну Михайлову не ділити українців «на сорти скотів».

«Ви – віку моїх синів, тому, даруйте, якщо сприймете мій допис як якесь «наставництво». Мені дуже прикро було читати про «порохоскотів», як Ви назвали людей, які мають інші політичні уподобання, ніж Ви. Впевнена, найгірше, що ми можемо зараз робити – це сваритися в середині країни і ділити українців на «сорти скотів», даруйте, це не мій термін і він мені глибоко образливий», – заявила Ольга Барна.

Як відомо, Дмитро Коцюбайло (Да Вінчі) загинув 7 березня 2023 року в бою під Бахмутом. Йому було 27 років. У день фатального поранення кохана Коцюбайла Аліна Михайлова була поруч і брала участь у реанімації воїна.

10 березня Дмитра Коцюбайла поховано на Аскольдовій Могилі у Києві. У нього залишилися брат, чотири сестри, мати й бабуся.

Президент Володимир Зеленський посмертно нагородив «Хрестом бойових заслуг» Героя України, легендарного командира Дмитра Коцюбайла.

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Легендарна акторка Ада Роговцева запропонувала перейменувати вулицю Німанська в Печерському районі Києва на честь легендарного воїна з позивним «Да Вінчі».

Віталій Тараненко, «Главком»