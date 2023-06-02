Атака безпілотників на Росію: деталі

У Курській області системою ППО нібито було збито кілька «українських безпілотників»

Щонайменше у чотирьох областях країни-агресорки ніч пройшла тривожно

У російських областях, які межують із Україною, заявили про нічну атаку безпілотників. Зокрема, нібито атаки були на об'єкти паливно-енергетичного комплексу Смоленської області. Про це повідомила російська служба BBC із посиланням на губернаторів чотирьох областей.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як заявив губернатор Смоленської області Василь Анохін, сьогодні приблизно о третій годині ночі в селі Пересна Починківського району та в селі Диваси Смоленського району два дрони дальнього радіуса дії атакували об'єкти паливно-енергетичного комплексу. Постраждалих немає, заявив він.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Тим часом глава Курської області Роман Старовойт заявив, цієї ночі системою ППО нібито було збито кілька «українських безпілотників».

Про «атаку ЗСУ» на два села, Ломаківка та Нова Погощ, у Брянській області заявив губернатор Олександр Богомаз. За його словами, постраждалих немає, у другому селі нібито спалахнув житловий двоквартирний будинок. Місцевий Telegram-канал також повідомляє про обстріл села Сушани.

Губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков зранку написав, що ніч «минула відносно спокійно». Він зазначив, що приблизно о другій годині ночі у Шебекінському окрузі чув обстріл території нібито з боку ЗСУ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Напередодні Бєлгородська область також зазнала обстрілів. Місцева влада розпочала евакуацію мешканців Шебекіно та інших прикордонних населених пунктів.

До слова, уночі влада Курської області РФ заявила про атаку дронів: знеструмлено село (відео).

Крім того, Росія сама обстріляла Курськ ракетами із ЗРК «Панцирь-С1»: докази.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, учора у Шебекіно на Білгородщині РФ було неспокійно: по місту нібито завдали масованого удару й безперервно обстрілювали. Місцева влада підтвердила влучання в дах однієї з адміністративних будівель, а також приліт у приватний житловий будинок – ситуація на Білгородщині: мешканці російського Шебекіно втікають із міста.