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Шведська компанія Essity покидає російський ринок назавжди

Діана Гасюк
glavcom.ua
Шведська компанія Essity покидає російський ринок назавжди
Торік було проведено знецінення активів компанії в Росії приблизно на 1,7 мільярда шведських крон
фото з відкритих джерел

Компанія підписала відповідну угоду, яка була схвалена владою РФ

Шведський виробник засобів особистої гігієни та продукції медичного призначення Essity остаточно піде з російського ринку до кінця червня 2023 року. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Повідомляється, що компанія підписала відповідну угоду, схвалену владою РФ. Згідно з опублікованим документом, діяльність Essity в РФ буде остаточно припинено до кінця другого кварталу 2023 року.

«У 2022 році чистий обсяг продажів Essity в Росії склав приблизно 2% від загального обсягу чистих продажів Групи. Загальний вплив на прибуток буде повідомлено, коли транзакцію буде завершено, але не очікується, що це матиме суттєвий фінансовий вплив», – йдеться у пресрелізі.

У квітні минулого року Essity заявила про вихід з російського ринку. Тоді ж було розпочато саму процедуру виходу компанії з РФ.

Компанія Essity – це виробник товарів для гігієни та здоров'я, зі штаб-квартирою у Стокгольмі, Швеція, продукція якої представлена у 150 країнах світу. Компанія була утворена в 2017 році шляхом виділення з материнської компанії SCA спрямування санітарно-гігієнічних виробів. Серед ключових брендів Essity – Libresse, TENA, Libero та ін.

Раніше повідомлялося, що американський виробник одягу та взуття VF Corporation, який володіє брендами Vans, The North Face, Timberland, вирішив закрити всі свої магазини в РФ та перевести місцевий підрозділ на оптові постачання. 

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Теги: Швеція росія ринок

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