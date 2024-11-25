Затопило залізничну станцію і міст: Британія потерпає від шторму

Потужний шторм «Берт» забрав три життя, і регіон продовжує боротись із наслідками стихії

Руйнівні повені через потужний шторм «Берт» викликали масову евакуацію в Уельсі, автомобілі затоплені, а вулиці пішли під воду. Три людини загинули, пише The Sun.

«У неділю вітри швидкістю до 70 миль/год вразили прибережні райони, сніг, що тане і проливний дощ спричинили повені. Три людини загинули в своїх авто унаслідок аварій, спричинених погодними умовами, а тисячі людей і досі не мають світла», – йдеться у публікації.

Нині у кількох частинах Південного Уельсу оголошено надзвичайний стан через потужну повінь.

Повені зареєстровані у кількох містах, включаючи Понтіпрідд, Еббв-Вейл та Абердер, у той час як діє понад 100 попереджень. Змито пішохідний міст через річку Тафф, що перебував на ремонті. Він був суттєво пошкоджений під час шторму «Денніс» у 2020 році, його відновлювали.

Під водою розташована залізнична лінія в долині Синоні, залізнична станція Кумбах повністю затоплена.

У Кіммері, Південний Уельс, сталися «шокуючі руйнування, спричинені черговим зсувом ґрунту». Напередодні п'ятьох дітей та п'ятьох дорослих довелося рятувати від стихійного лиха. «На щастя, всіх десятьох людей було врятовано з дому», – зазначає видання.

«Повінь у районах Рондда та Огмор безпрецедентна. Я ніколи раніше не бачив такого масштабу», – сказав член парламенту від Рондди та Огмора Кріс Брайант.

Нагадаємо, циклон з Африки приніс потужний південно-західний вітер, який наробив шкоди у Туреччині. Зокрема у Стамбулі море вийшло із берегів, сильні хвилі затопили човни та набережні, а у Бурсі вітер був настільки сильним, що збивав з ніг дітей.