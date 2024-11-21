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Похолодання та дощі: прогноз погоди на 21 листопада

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Похолодання та дощі: прогноз погоди на 21 листопада
Прогноз погоди на 21 листопада
Фото: glavcom.ua

У більшості регіонів України очікуються дощі

21 листопада, погода зіпсується по всій Україні. На заході країни опади припиняться, але помітно похолодає. Вітер, дощі, подекуди мокрий сніг, змістяться вглиб країни, але температура в більшості областей все ще залишиться на доволі високому рівні, +10°...+15°, у Криму - до +17°. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер буде південно-східний, 12-15 м/с.

Хмарно. У західних областях вночі помірний, вдень місцями невеликий сніг. температура вночі 0-5°, в Карпатах до 8° морозу, вдень близько 0°С. 

У Житомирській, Київській, Чернігівській, Вінницькій та Черкаській областях можливий мокрий сніг та дощ, вночі подекуди значні опади, налипання мокрого снігу; температура вночі та вдень 0-3°С тепла.

На решті території помірні, місцями значні дощі; температура вночі 5-10°С тепла, в Криму до 14°С, вдень 7-12°С. На південному сході країни 13-18°С.

У західних, більшості північних та Вінницькій областях на дорогах ожеледиця. Вітер переважно північно-західний (вночі на Лівобережжі південний), 7-12 м/с, в Україні, крім західних та більшості північних областей, пориви 17-22 м/с.

Похолодання та дощі: прогноз погоди на 21 листопада фото 1

21 листопада, погода в Києві зіпсується. У столиці очікується похолодання, яке супроводжуватиметься дощем і мокрим снігом. Уночі в столиці ще буде +6°, а вранці температура знизиться до 0°...+1° і залишиться на такому рівні до кінця доби. Очікується похмура погода, дощ із мокрим снігом, можлива ожеледь та ожеледиця.

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Теги: Київ вітер Укргідрометцентр прогноз погоди погода

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