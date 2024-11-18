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Американські ЗМІ назвали «ескалацією» дозвіл Байдена Україні бити по Росії

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Американські ЗМІ назвали «ескалацією» дозвіл Байдена Україні бити по Росії
У США ЗМІ реагують на дозвіл президента бити Україні по Росії
фото з відкритих джерел

В Америці неоднозначно відреагували на дозвіл президента Джо Байдена наносити удари американською зброєю по території Росії

Рішення Джо Байдена дозволити Україні глибокі удари по РФ ракетами ATACMS може ускладнити Дональду Трампу його спроби примирити Москву і Київ. Про це пише головний кореспондент CNN з питань міжнародної безпеки Нік Пейтон Волш. 

Він зауважив, що сьогоднішнє рішення Байдена було ухвалене за такою ж схемою, як і в попередніх випадках.

«Запити України щодо HIMARS, танків Abrams, F-16 – все відбувалося за подібною схемою: спершу відмова та ухиляння, а потім схвалення майже тоді, коли вже надто пізно», – пише Волш.

Журналіст вважає «досить провокаційним» дозвіл на використання високоточних ракет США для глибоких ударів по Росії. Однак він визнає, що Росія наразі занадто ослаблена і явно уникає повноцінного конфлікту із Заходом.

«Білий дім хоче підкреслити, що розгортання північнокорейських військ на Курщині стало фактором, що вплинув на це рішення – це відповідь США на ескалацію з боку Москви. В очах Байдена це ескалація, у відповідь на ескалацію», – зазначає журналіст CNN.

Нагадаємо, у Раді Федерації РФ заявили, що зняття заборони на далекобійні удари по Росії нібито веде до початку великої світової війни. 

Нагадаємо, що Франція та Велика Британія дозволили Україні завдати удару вглиб російської території за допомогою своїх ракет Scalp/Storm Shadow після того, як Джо Байден дозволив бити по РФ американськими ракетами. 

Напередодні ввечері президент України Володимир Зеленський прокоментував інформацію про дозвіл від США.

Пізніше Дональд Трамп-молодший, син обраного президента США, назвав «імбецилами» тих, хто ухвалив рішення про удари по Росії за допомогою американських балістичних ракет ATACMS.

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Теги: росія Дональд Трамп Франція Велика Британія Володимир Зеленський президент журналіст

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