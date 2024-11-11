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Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 11 листопада

Ірина Бура
glavcom.ua
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Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 11 листопада
Прогноз погоди на 11 листопада
фото: glavcom.ua

В Україні 11 листопада очікується хмарна погода з проясненнями

11 листопада синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями, без істотних опадів. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

В понеділок в Україні передбачається без істотних опадів. У західних областях вночі та вранці місцями туман.

Вітер буде північно-східний, у західних областях – південно-східний, 5-10 м/с.  

 

Температура повітря вночі становитиме від +4 до -1°C, у західних областях від 0-5°C. Вдень повітря прогріється до +8°C. У південних регіонах прогнозується +10°C.

Прогноз погоди на 11 листопада
Прогноз погоди на 11 листопада
фото: Укргідрометеоцентр

У Київській області очікується день без опадів, але із мінливою хмарністю. Вітер північно-східний, 5-8 м/с. Температура повітря вночі становитиме +1-3°C, а вдень підніметься до +1-3°C. У Києві вночі очікується близько +5°C, а вдень - +4-6°C.

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Теги: прогноз погоди повітря вітер погода

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