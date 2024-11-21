Туреччину накрила негода: вітер збиває дітей з ніг (відео)

Діти вимушені триматись за батьків, аби не впасти через потужний вітер

Сильна негода у Туреччині спричинила проблеми із транспортом, а вітер збиває із ніг людей

Потужний циклон з Африки приніс потужний південно-західний вітер, який наробив сьогодні шкоди у Туреччині. Зокрема у Стамбулі море вийшло із берегів, сильні хвилі затопили човни та набережні, а у Бурсі вітер був настільки сильним, що збивав з ніг дітей. Про постраждалих наразі нічого не відомо, пише Yeni Safak.

Сьогодні Стамбул випробовують погодні явища. Деякі види транспорту, зокрема пароми, не працюють. А деякі компанії переходять на скорочений робочий день. Втім, школи працююють у звичайному режимі.

«Головне управління метеорології також попередило, що людям вагою до 58 кілограмів не рекомендується виходити на вулицю. Південно-західний вітер посилюватиме свою дію з кожною годиною. Будьте обережні», – йдеться у публікації.

При цьому, як зазначають ЗМІ, разом із вітром у Стамбулі спостерігається тепла погода до +18 градусів.

Проте страждає не тільки Стамбул, а й інші міста. Як пише DHA, швідкість вітру досягала 90 кілометрів на годину в турецькій Бурсі. Впали дерева, металеві поручні та сміттєві контейнери, були пошкоджені транспортні засоби.

Трендовою темою соцмереж стали моменти, коли дітей, які йшли з батьками до школи, здувало вітром.

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Південно-західний вітер, який діє в Бурсі з вчорашнього вечора, посилив свою швидкість у ранкові години. Дітям, які йшли на роботу та в школу, було важко.

На знімках, які зробили містяни, є моменти, коли діти вимушено тримаються за матір, аби їх не знесло вітром. Метеорологи повідомили, що до вечора вітер може посилюватись, а у деяких регіонах очікуються дощі.