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Трамп хоче зменшити допомогу Україні: The Telegraph розкрила план Франції та Британії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Трамп хоче зменшити допомогу Україні: The Telegraph розкрила план Франції та Британії
Прем'єр-міністр Британії (ліворучі) та президент Франції
фото з відкритих джерел

Дональд Трамп неодноразово натякав на те, що планує скоротити допомогу Україні

Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер зустрінеться з президентом Франції Еммануелем Макроном. Вони зроблять останню спробу перешкодити зусиллям Трампа із скорочення підтримки США Україні. Про це повідомляє The Telegraph.

Очікується, що Стармер та Макрон обговорять, чи можна переконати президента США Джо Байдена дати Україні дозвіл на запуск ракет Storm Shadow вглиб території Росії. The Telegraph зазначає, Лондон сподівається, що Байден нарешті дасть схвалення, яке Київ намагався отримати протягом кількох місяців.

Як відомо, світові лідери намагаються зрозуміти, наскільки радикально Трамп має намір змінити політику Америки щодо України. Протягом усієї своєї президентської кампанії Трамп говорив про припинення війни в Україні з «першого дня», що викликало побоювання, що він змусить Київ змиритися з територіями, відданими Росії.

«Ми дуже хочемо бути впевнені, що зможемо максимально ефективно використовувати час до 20 січня (коли Трамп стане президентом США), а не просто відкласти все до наступної адміністрації», – сказало одне з джерел.

Інше джерело повідомило, що Байден, як очікується, «відкриє крани», передавши Києву додаткову фінансову допомогу за кілька тижнів до того, як він залишить Білий дім.

Крім того, Стармер і Макрон обговорять наслідки майбутнього президентства Трампа для Близького Сходу і можливість торгової війни з Європою.

Нагадаємо, українська влада вважає, що її відносини з урядом Великої Британії погіршилися. Це сталося через небажання британського прем'єра Кіра Стармера давати Києву далекобійні ракети Storm Shadow.

Як повідомлялося, Франція надасть Україні нову партію далекобійних ракет Scalp. Їх відправку наразі готує Міністерство оборони.

Як відомо, в офісі Дональда Трампа, який здобув перемогу на президентських виборах у США, висловилися щодо можливих дій щодо України. За даними WSJ, яке послалося на три джерела, які є близькими до Трампа, один із планів полягає в тому, що Київ пообіцяє не вступати в НАТО протягом щонайменше 20 років, а натомість Вашингтон і далі постачатиме Україні зброю для стримування подальших нападів Росії. За даними видання, усі пропозиції передбачають «заморожування» війни – таким чином може бути закріплено захоплення Росією приблизно 20% території України. 

Водночас речник МЗС України Георгій Тихий відмовився коментувати публікацію The Wall Street Journal про можливий план від команди обраного президентом США Дональда Трампа щодо України, зазначивши, що це лише «чиїсь думки», які «не відображають офіційної позиції чи пропозицій».  

До слова, президент Володимир Зеленський вважає, що новообраний очільник США Дональд Трамп справді хоче закінчити війну в Україні. Однак, за словами президента, ще не зрозуміло чи вдасться це реалізувати, оскільки російський диктатор Володимир Путін хоче «розірвати на шматки» Україну.

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Теги: Дональд Трамп Велика Британія Франція прем’єр-міністр Еммануель Макрон військова допомога

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