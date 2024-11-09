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Без опадів, місцями туман: прогноз погоди на 9 листопада

Ірина Бура
glavcom.ua
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Без опадів, місцями туман: прогноз погоди на 9 листопада
Прогноз погоди на 9 листопада
фото: glavcom.ua

В Україні 9 листопада очікується хмарна погода з проясненнями

9 листопада синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

У суботу в Україні передбачається без опадів, лише у у південній частині України місцями невеликий дощ. У західних та північних областях вночі та вранці місцями туман.

Вітер буде північно-східний, у західних областях – південно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме від +1-6°C, у західних областях від +1 до -3°C. Вдень повітря прогріється до +12°C тепла, на півдні та в Криму буде до +12°C. У північних регіонах прогнозується +6-8°C вдень.

Прогноз погоди на 9 листопада
Прогноз погоди на 9 листопада
фото: Укргідрометеоцентр

У Київській області очікується день без опадів, але із мінливою хмарністю. Вітер північно-східний, 5-8 м/с. Температура повітря вночі становитиме +1-6°C, а вдень підніметься до +4-9°C. У Києві вночі очікується близько +5°C, а вдень - +6-8°C.

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Теги: прогноз погоди повітря вітер погода

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