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Найбільший за останній рік: Британія запровадила новий пакет санкцій проти РФ

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Найбільший за останній рік: Британія запровадила новий пакет санкцій проти РФ
Уряд Британії наголошує, що нові санкції будуть безпосередньо націлені на постачання товарів російській армії
фото:Toby Melville, Reuters

Велика Британія завдає удару в серце путінської військової машини

Велика Британія сьогодні оголосила запровадження найбільшого пакета нових санкцій проти військово-промислового комплексу росії та підтримуваних рф груп найманців. Про це повідомляє уряд Британії.

«Велика Британія сьогодні оголосила про хвилю нових санкцій проти військово-промислового комплексу Росії, ще більше обмежуючи постачання життєво важливого військового обладнання, яке відчайдушно потрібно Путіну для його незаконної війни в Україні», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що серед нових цілей – постачальники, які підтримують російське військове виробництво, підтримувані Росією групи найманців, що діють в Африці на південь від Сахари, і агент ГРУ, причетний до використання нервово-паралітичної речовини «Новачок» у Солсбері.  

Уряд Британії наголошує, що ці санкції будуть безпосередньо націлені на постачання товарів російській армії та обмежуватимуть життєво важливі ресурси, які мають вирішальне значення для ведення незаконної війни Путіна в Україні.  

Цей останній пакет також спрямований проти трьох приватних груп найманців, пов’язаних із Кремлем, включаючи Африканський корпус, і 11 осіб, пов’язаних з російськими проксі. Ці цілі мають прямі зв’язки з Кремлем, загрожували миру та безпеці в Лівії, Малі та Центральноафриканській Республіці та вчиняли масові порушення прав людини на всьому континенті.  

Також повідомляється, що ці санкції придушуватимуть російську зловмисну діяльність у Лівії, Малі та ЦАР, викриваючи та борючись із незаконною діяльністю росії в Африці, оскільки вона намагається використати крихке середовище безпеки та природні ресурси в цих країнах для власної вигоди та розширити сферу впливу Кремля.

«Сьогоднішні заходи продовжуватимуть протидіяти агресивній зовнішній політиці кремля, підриваючи спроби Росії сприяти нестабільності в Африці та зриваючи постачання життєво важливого обладнання для військової машини путіна. І руйнування незаконних міжнародних мереж, над створенням яких Росія так важко працювала», – заявив міністр закордонних справ Девід Леммі. 

Зокрема, санкції накладені на 28 постачальників верстатів, мікроелектроніки, комплектуючих для безпілотників, шарикопідшипників та інших товарів російському ВПК.

Нагадаємо, управління ЄС з боротьби із шахрайством (OLAF) розпочало розслідування участі Туреччини у реекспорті російської санкційної нафти до Європейського Союзу. Розслідування розпочалося після публікації Politico про перемаркування російської нафти у турецьких портах, після чого вона продавалася на ринках ЄС. Санкційний режим Євросоюзу припускає ввезення до ЄС змішаних видів палива, якщо на них є маркування неросійського походження.

Також американську компанію Eleview International Inc. і двох її керівників звинувачують у експорті американських технологій до Росії в обхід санкцій, повідомила пресслужба Мін'юсту США. Уточнюється, що з березня 2022 року до червня 2023-го фірма направляла американські товари та технології до Росії через Казахстан, Туреччину та Фінляндію. Йдеться про мільйони доларів. 

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Теги: росія санкції машини Велика Британія

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