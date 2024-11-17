BAFTA може позбавити майбутніх переможців нагород, якщо їх засудять за злочини

Після засудження опального колишнього ведучого BBC News Г’ю Едвардса Британська академія може скасувати конкурсні нагороди, починаючи з тих, які були надані у 2025 році, у випадках «доведеної нечесності та дуже рідкісного випадку, коли переможця засуджують за серйозний кримінальний злочин, що призвело до тюремного ув'язнення».

BAFTA, Британська академія кіно та телебачення, додала положення до свого зводу правил, які дають їй право ретроспективно позбавляти переможців її конкурсних нагород їхніх трофеїв у випадках засудження за злочин, що призводить до тюремного ув’язнення або «доведеної нечесності», починаючи з переможців у 2025 році. Про це повідомляє видання «The Hollywood Reporter».

Голова BAFTA Сара Путт у середу оприлюднила новий «процес конфіскації» на основі огляду, посилаючись на справу колишнього ведучого BBC News Хью Едвардса, який цього року визнав себе винним за трьома пунктами звинувачення у створенні непристойних зображень дітей.

«На початку цього року ми були шоковані новиною про арешт колишнього журналіста BBC Хью Едвардса та подальше засудження за злочини, пов’язані з дитячою порнографією. Він виграв сім індивідуальних нагород BAFTA Cymru за телевізійні виступи між 2002 і 2017 роками. Після новин були підняті дуже складні питання щодо історичних нагород, здобутих окремими особами, і, зокрема, чи слід коли-небудь вилучати нагороди, отримані на конкурсі, ретроспективно», – написав Путт у листі до членів BAFTA.

У її листі наголошується, що «ми не єдина організація, яка вирішує ці складні проблеми».

Перегляд зробив висновок, що «існують виняткові підстави, за яких нагорода, виграна на конкурсі, повинна бути переглянута та, можливо, скасована, і що нам потрібно надати більше ясності учасникам щодо цього в наших щорічних правилах нагородження», — пояснив Путт. «Починаючи з 2025 року, процес конфіскації буде введено в наші правила присудження нагород із конкретними вказівками щодо того, що змусить нас розглянути можливість скасування конкурсної нагороди. Це включатиме заявки, визнані неприйнятними через доведену нечесність, і дуже рідкісні випадки засудження переможця за серйозний кримінальний злочин, що призвело до тюремного ув’язнення».

«Ми чітко розуміємо, що наші почесні нагороди, такі як наші стипендії, спеціальні нагороди та нагороди за видатний внесок, можуть бути скасовані, оскільки вони надані Академією, а це означає, що вони не «виграні» в конкурсі», – підкреслив голова BAFTA.

BAFTA «дуже ретельно обмірковувала, чи можемо ми спробувати застосувати цей критерій ретроспективно зараз», зазначив Путт, але «погодився, що зробити це належним чином неможливо. Тому ми будемо з нетерпінням чекати і застосовувати ці критерії до всіх конкурсних нагород, які будуть вручені з 2025 року».

«Жодне рішення не є ідеальним, і можуть бути випадки, коли результати цього перегляду перевірятимуться в майбутньому, тому ми переглядатимемо ці принципи та процеси разом з нашими іншими правилами нагородження щороку», – підсумував Патт.

Нагадаємо, що в Україні Уряд хоче запровадити привілеї для військових, які тричі нагороджені «Хрестом бойових заслуг». Військовослужбовців, нагороджених трьома «Хрестами бойових заслуг», безкоштовно хоронитимуть на Національному військовому меморіальному кладовищі