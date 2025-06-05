Затримка авіарейсів: ЄС може обмежити компенсації для пасажирів

Якщо зміни буде ухвалено, то значно менше пасажирів матимуть право на відшкодування через затримку літаків

5 червня міністри транспорту країн Європейського союзу розглянуть можливі зміни до правил компенсації за затримки авіарейсів. Поточну систему, яка дозволяє пасажирам вимагати компенсацію у разі затримки понад три години, може бути переглянуто. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Euractiv.

Польща, яка нині головує у Раді ЄС, пропонує підвищити мінімальний час затримки, необхідний для компенсації:

до чотирьох годин для коротких рейсів;

до шести годин для довгих;

залишити тригодинний поріг лише для надкоротких маршрутів.

Це означає, що значно менше пасажирів матимуть право на відшкодування.

Польські представники стверджують, що це зменшить кількість скасованих рейсів – більш дешевий варіант для авіакомпаній, порівняно з виплатою компенсацій.

«Пасажири швидше віддадуть перевагу можливості прибути до місця призначення із затримкою, ніж взагалі не полетіти», – зазначив один із дипломатів ЄС.

Втім, Німеччина та Іспанія виступають проти змін і наполягають на збереженні чинного тригодинного правила. А ось Італія, Ірландія та інші країни, де активно працюють лоукостери, підтримують підвищення порога.

Також обговорюються зміни у розмірах компенсацій. Берлін пропонує фіксовану ставку – 300 євро, тоді як польський компроміс передбачає зниження максимальної компенсації із 600 до 500 євро.

Ці зміни можуть мати значні наслідки для пасажирів. 2024 року лише 65% рейсів до ЄС прибули вчасно, а до 2035 року, за оцінками, кількість затримок може зрости вшестеро. Нові правила, якщо їх буде прийнято, суттєво вплинуть на права мандрівників у разі затримки рейсів.

Нагадаємо, питання введення нових правил перевезення багажу у літаках стоїть на порядку денному зустрічі послів 27 країн ЄС у Брюсселі.

До слова, родина єнотів паралізувала виробництво літаків на заводі Airbus.На заводі авіабудівної корпорації Airbus на околицях Монреаля (Канада) стався незвичайний інцидент – родина із шести єнотів проникла на територію підприємства, що призвело до тимчасової зупинки виробництва літаків.