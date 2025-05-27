Україні слід скасувати граничні строки експлуатації вантажних вагонів – глава Федерації роботодавців транспорту

Норма граничного строку експлуатації вантажних вагонів закладена в наказі №647 Міністерства інфраструктури України ще у 2021 році

Експерти вимагають скасувати граничні строки експлуатації вагонів, які забезпечують експорт

Україна наразі залишається єдиною державою в Європі, яка жорстко регламентує вік вантажного вагона, не враховуючи його фактичний технічний стан. У ЄС та США підхід діаметрально протилежний. Про це в блозі для ЦТС генеральний директор Федерації роботодавців транспорту України Володимир Гусак.

На думку Гусака, якщо не скасувати граничні строки, до 2028 року з ринку можуть зникнути 21 тис. одиниць вантажного парку, що становить понад третину всіх вагонів. При цьому, жодна країна світу не в змозі швидко замістити таку кількість одиниць новим парком.

«Це означатиме: дефіцит перевезень; параліч промислового зростання; втрату тисяч робочих місць у транспортному секторі; зменшення доходів до бюджету. Справжня безпека – це контроль технічного стану, а не «вік у паспорті», – зазначає експерт.

За висновками Гусака сьогодні необхідно: виключити з нормативної бази поняття «граничного строку експлуатації»; закріпити механізм продовження експлуатації за результатами технічного огляду; відкрити шлях до оновлення вагонів через модернізацію, а не примусову заміну.

Норма граничного строку експлуатації вантажних вагонів закладена в наказі №647 Міністерства інфраструктури України ще у 2021 році. Коли вона приймалась лунало багато критики з боку як українського великого бізнесу, так і експертів-транспортників.