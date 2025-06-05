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За ручну поклажу у літаку доведеться платити? ЄС обговорює нову ініціативу

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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За ручну поклажу у літаку доведеться платити? ЄС обговорює нову ініціативу
Перевезення валіз у салоні літака може стати платним
фото із відкритих джерел

Євросоюз може змусити пасажирів платити за перевезення ручної поклажі

Введення нових правил перевезення багажу у літаках стоїть на порядку денному зустрічі послів 27 країн ЄС у Брюсселі. Про це пише «Главком» із посиланням на Euronews.

Одна з пропозицій передбачає стягнення плати за перевезення ручної поклажі та перегляд стандарту отримання компенсації у разі затримки рейсу.

Згідно з джерелами Euronews, пропозиція на столі переговорів держав-членів передбачає створення нового безкоштовного місця для ручної поклажі, яке можна буде просунути під сидіння. Іншими словами, за інші, більші особисті речі в салоні літака можна буде стягувати плату.

«Європейський суд ясно дав зрозуміти, що ручна поклажа є невід'ємною частиною базової вартості квитка. Зазвичай за неї не стягується додаткова плата, якщо ручна поклажа має розумні розміри», – каже Стівен Бергер, юрист Європейської організації споживачів (BEUC).

«Ми бачимо, що все більше авіакомпаній стягують плату за цей багаж. Ми закликаємо ввести дуже чіткі правила. Пасажири повинні мати можливість взяти з собою одне місце багажу, невелику валізу або рюкзак», – додає він.

Європейські авіакомпанії інакше трактують прецедентне право. Кевін Гіні, директор з комунікацій A4E (Airlines for Europe), зазначає, що «згідно з європейським законодавством та єдиним ринком, авіакомпанії мають право змінювати свої послуги, щоб запропонувати пасажирам найкращий можливий пакет».

На думку організації, яка представляє 17 авіакомпаній у Європі та 80% європейських авіаперевезень, пропозиція, подана на розгляд, спрямована лише на гармонізацію різних підходів компаній до перевезення ручної поклажі.

«Думаю, важливо наголосити, що нинішня пропозиція Польщі (що головує в Раді ЄС на ротаційній основі) встановлює розміри цих особистих речей, щоб забезпечити ясність та прозорість для всіх пасажирів, а також для авіакомпаній», – продовжує Кевін Гіні.

У цій боротьбі споживачі можуть розраховувати на те, що Іспанія почує їхній голос. Торік у листопаді Мадрид засудив 5 авіакомпаній за неправомірні дії. Штраф у розмірі 179 млн. євро стосувався, зокрема, додаткових зборів за ручну поклажу.

Дебати спалахнули минулого місяця після того, як BEUC подала скаргу до Європейської комісії. Загалом 16 асоціацій із захисту прав споживачів із 12 держав-членів ЄС звинувачують сім бюджетних авіакомпаній у тому, що вони стягують із пасажирів необґрунтовану плату за ручну поклажу.

До слова, європейські бюджетні авіакомпанії чи так звані лоукостери вже з 2026 року можуть розпочати перевозити пасажирів стоячи, і ця ініціатива викликала шквал критики від людей. Пізніше компанія Ryanair  підтвердила, що «не планує «цього робити».

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Теги: авіація літак лоукостери послуги перевезення правила

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