Завтра Сенат США розгляне номінацію нового посла США в Україні Кіта Дейтона



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Кіт Дейтон з 2010 року очолює аналітичний центр Джорджа Маршалла у Німеччині, а раніше 40 років служив у Сухопутних силах США

Дейтон добре обізнаний з ситуацією в Україні і наразі є військовим радником США для України в сфері оборони

Сенатський комітет з іноземних відносин у середу 5 липня розгляне номінацію Кіта Дейтона на посаду посла США в Україні. Державний секретар США Майк Помпео минулого тижня під час виступу у Сенаті США високо оцінив Кіта Дейтона. Про це повідомила редактор Української служби «Голосу Америки» Мирослава Гонгадзе.

Раніше посол України в США Володимир Єльченко заявив виданню РБК, що кандидатутру Дейтона може бути затверджено до президентських виборів у США, які відбудуться у листопаді.

Кіт Дейтон з 2010 року очолює аналітичний центр Джорджа Маршалла у Німеччині, а раніше 40 років служив у Сухопутних силах США

Дейтон добре обізнаний з ситуацією в Україні і наразі є військовим радником США для України в сфері оборони.

Низка експертів, колишні посли США в Україні привітали номінацію Дейтона. Наприклад, колишній посол в Україні Вільям Тейлор назвав Дейтона «військовим професіоналом, який не належить до жодної партії».

«Тому не буде проблем на ґрунті його партійної приналежності. Він тризірковий генерал і його дуже поважають», - заявляв Тейлор.

Також раніше Дейтон служив військовим аташе в посольстві в Росії, він володіє російською та німецькою мовами.

Як повідомлялося, 2 травня президент США Дональд Трамп обрав генерала у відставці кандидатом на посаду посла США в Україні

Нагадаємо, посла США в Україні не було з травня 2019, коли з посади пішла Йованович.

Наприкінці травня 2019 року посол Сполучених Штатів Америки в Україні Марі Йованович достроково завершила роботу.

Взимку цього року ЗМІ оприлюднили запис, де нібито Трамп вимагає «позбутися» Йованович.

До слова, 1 лютого стало відомо, що експосол США в Україні Марі Йованович звільнилася з Державного департаменту США після понад 30-ти років дипломатичної служби.

Тимчасовим повіреним США у справах України призначили Вільяма Тейлора, а після його відставки у січні 2020 виконувати ці обов'язки почала Крістіна Квін.

На посаду посла США в Україні був ще один претендент – виконувач обов'язків помічника держсекретаря із європейських і євразійських справ Філіп Рікер, але Трамп і раніше не приховував, що схиляється саме до кандидатури Кіта Дейтона.