Йованович подала у відставку з Держдепу — ЗМІ



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Колишній посол США в Україні Марі Йованович

Марі Йованович достроково завершила роботу в Україні 20 травня 2019 року

Експосол США в Україні Марі Йованович звільнилася з Державного департаменту США після понад 30-ти років дипломатичної служби.

Про це повідомляє CNN із посиланням на високопоставленого представника Державного департаменту США.

«Посол Марі Йованович подала у відставку», — зазначається в повідомленні.

Деталі щодо того, коли і як Йованович звільнилася з дипломатичної служби, залишаються нез’ясованими.

За словами чиновника, це відбулося впродовж останніх двох тижнів.

Марі Йованович достроково завершила роботу в Україні 20 травня 2019 року.

Раніше повідомлялося, що Палата представників США оприлюднила документи від Парнаса, які підтверджують інформацію про стеження за колишнім послом США в Україні Марі Йованович. Вони також доводять існування контактів між Парнасом та помічником конгресмена-республіканця з Палати представників Девіна Нуньєса.

Згодом стало відомо, що МВС України та посольство США спільно розслідуватимуть можливе стеження за Йованович.

До слова, ЗМІ оприлюднили запис, де нібито Трамп вимагає «позбутися» Йованович.

Як відомо, в Сенаті США почався судовий процес щодо імпічменту президента США Дональда Трампа.

Напередодні юристи Трампа представили шість аргументів відсутності тиску на Україну.

Президент США Дональд Трамп відхиляє висунуті проти нього звинувачення в рамках справа про імпічмент.