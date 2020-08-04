Трамп озвучив дедлайн продажу додатку TikTok американській компанії



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Дональд Трамп заявив, що додаток TikTok має бути продано американській компанії до 15 вересня

Трамп підкреслив, що частина коштів від продажу має бути спрямована до бюджету США

Робота китайської соцмережі TikTok в США буде припинена, якщо до 15 вересня вона не буде продана американській компанії.

Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє The Guardian.

«Ми встановили дату – приблизно 15 вересня (додаток TikTok - ред) припинить роботу в США. Але якщо Microsoft або хто-небудь ще його купить, то це було б цікаво», – зазначив глава Білого дому.

Трамп додав, що частина коштів від продажу додатки повинна піти в бюджет США.

Нагадаємо, Microsoft підтвердила бажання придбати TikTok.

Як відомо, держсекретар Майк Помпео заявляв, що США розглядають заборону TikTok та інших програм соціальних мереж Китаю.

Раніше TikTok і ще 58 китайських застосунків заблокувала на своїй території Індія. Також TikTok можуть заблокувати у Австралії.

Таокж адміністрація Трампа постановила, що TikTok має перевірити Комітет з іноземних інвестицій США (CFIUS).