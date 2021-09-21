Зеленський передасть Ердогану списки в'язнів Кремля

З Ердоганом Зеленський також хоче обговорити економічні питання

Володимир Зеленський під час зустрічі із турецьким колегою Реджепом Ердоганом може передати йому списки утримуваних Кремлем громадян, зокрема кримських татар, для того, щоб він посприяв їх звільненню. Про це повідомив речник Зеленського Сергій Никифоров, якого цитує Офіс президента.

«Це підтримка, яку Туреччина могла б надати кримським татарам, зокрема затриманому Наріману Джелялову. Є списки утримуваних осіб. Я думаю, що президент України може передати їх Реджепу Таїпу Ердогану, і вони можуть обговорити, яким чином Туреччина може сприяти звільненню утримуваних осіб, зокрема кримських татар», – сказав Никифоров.

Окрім того, з Ердоганом Зеленський хоче обговорити економічні питання, зокрема щодо підписання угоди про зону вільної торгівлі між двома країнами та тему військового співробітництва.

Як відомо, Володимир Зеленський у Нью-Йорку взяв участь у відкритті 76-ї сесії Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй.

Зазначимо, на засіданні Генасамблеї ООН Джо Байден заявив, що Сполучені Штати Америки після виведення військ з Афганістану відкривають еру «безжальної дипломатії» замість «безжальної війни».

Також Байден сказав, що США не хочуть нової холодної війни.

Як відомо, президент України зараз перебуває з робочим візитом у Нью-Йорку разом з українською делегацією. Основна мета візиту – виступ на 76-й сесії Генеральної Асамблеї ООН. Також заплановано низку зустрічей Зеленського з лідерами інших держав, інвесторами, представниками великих компаній та української громади.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Генасамблея ООН розгляне ситуацію на окупованих територіях України.

Саме для участі в Генасамблеї ООН президент Володимир Зеленський знову відвідав США.

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