НАТО збирає надзвичайний саміт через війну в Україні

На саміті НАТО обговорюватиметься вторгнення Росії в Україну

Саміт НАТО відвідає президент США

24 березня НАТО проведе саміт щодо війни в Україні. Зустріч членів Альянсу відвідає також й президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден. Про це повідомив у Twitter генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг.

«Я скликав надзвичайний саміт 24 березня у штаб-квартирі НАТО. Ми обговоримо вторгнення Росії в Україну, нашу рішучу підтримку України та подальше зміцнення стримування та оборони НАТО. У цей критичний час Північна Америка та Європа мають продовжувати триматися разом», - написав Столтенберг.

Як повідомляє прессекретар Білого дому Джен Псакі, саміт також відвідає Джо Байден. Президент США приєднається до обговорення зусиль щодо стримування російської агресії на території Україні.

Як раніше повідомлялося, Білий дім розглядає можливість поїздки президента США Джо Байдена до Європи впродовж найближчих тижнів.