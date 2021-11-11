Зеленський звернувся до Польщі з нагоди Дня незалежності

Володимир Зеленський привітав польський народ і свого «колегу та друга» Анджея Дуду з національним святом

Президент зазначив, що Україна цінує високий рівень стратегічного партнерства з Польщею

Президент України Володимир Зеленський привітав Польщу з Днем незалежності. Про це він написав у своєму мікроблозі у Тwitter.

«Вітаю польський народ і свого колегу та друга Анджея Дуду з національним святом – Днем незалежності Польщі», – йдеться у повідомленні.

Зеленський зазначив, що Україна цінує високий рівень стратегічного партнерства з Польщею та висловив упевненість у спільному європейському майбутньому країн.

Як відомо, зараз Польща переживає міграційну кризу. Напередодні на кордоні з Білоруссю помер підліток, який перебував у таборі мігрантів.

Сьогодні Радбез ООН проведе екстрене засідання через мігрантів.

Нагадаємо, прем'єр Польщі звинуватив Мінськ у державному тероризмі.

До слова, мігранти розповіли про «пінг-понг» людьми на кордоні Білорусі та Польщі.

Як відомо, 8 листопада близько тисячі мігрантів колоною прийшли до білорусько-польського кордону неподалік контрольно-пропускного пункту «Брузги». Деякі з них зуміли пошкодити паркан із колючого дроту та проникнути на територію Європейського Союзу.

Польща терміново направила на місце загін прикордонників, а військовий міністр країни Маріуш Блащак оголосив про підвищення бойової готовності армії. Загалом Польща стягнула на кордон із Білоруссю 13 тисяч військових.

Згодом після невдалої спроби проникнути на польську територію нелегальні мігранти з Білорусі розбили табір на кордоні.

Держприкордонкомітет Білорусі заявив, що мігранти зважилися на відчайдушний крок через байдужість та нелюдське ставлення польської влади.

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