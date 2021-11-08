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    Сутички на кордоні з Білоруссю. Дуда подзвонив Зеленському, щоб порадитись

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    Також відбулися бесіди із лідерами Литви, Латвії та Естонії - Сутички на кордоні з Білоруссю. Дуда подзвонив Зеленському, щоб порадитись
    Також відбулися бесіди із лідерами Литви, Латвії та Естонії
    Фото з відкритих джерел

    Президент Польщі зателефонував очільникам країн-сусідок, щоб обговорити міграційну кризу

    Президент Польщі Анджей Дуда зателефонував лідерам України та країн Балтії. Він проводить термінові консультації через міграційну кризу на кордоні з Білоруссю. Про це повідомляє держсекретар канцелярії польського президента Якуб Кумоч.

    «Дуда тільки-но поговорив з президентом України Володимиром Зеленським. Президент проводить серію переговорів із керівниками сусідніх із Білоруссю країн та інших держав нашого регіону. Немає серйозних розбіжностей у думках. Всі бачать, що робить Лукашенко», – заявив держсекретар.

    Він зазначив, що окрім розмови з Зеленським, відбулися переговори з президентами Литви, Латвії та Естонії.

    Всі вони висловили свою підтримку Польщі та засудили гібридну агресію з боку білоруського режиму, яким керує Олександр Лукашенко.

    Як відомо, 8 листопада близько тисячі мігрантів колоною прийшли до білорусько-польського кордону неподалік контрольно-пропускного пункту «Брузги». Деякі з них зуміли пошкодити паркан із колючого дроту та проникнути на територію Європейського Союзу.

    Польща терміново направила на місце загін прикордонників, а військовий міністр країни Маріуш Блащак оголосив про підвищення бойової готовності армії.

    Згодом після невдалої спроби проникнути на польську територію нелегальні мігранти з Білорусі розбили табір на кордоні.

    До слова, Моравецький пообіцяв захистити Польщу і ЄС від мігрантів з Білорусі.

    Раніше НАТО відреагувало на ескалацію на польсько-білоруському кордоні.

    До слова, Литва спрямовує війська на кордон з Білоруссю через наплив нелегальних мігрантів.

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    Теги: Білорусь Польща Олександр Лукашенко мігранти Анджей Дуда
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    Сутички на кордоні з Білоруссю. Дуда подзвонив Зеленському, щоб порадитись