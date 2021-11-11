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    «Тиха помста Лукашенка»: прем'єр Польщі звинуватив Мінськ у державному тероризмі

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    Прем'єр Польщі Матеуш Моравецький на проблемній ділянці кордону з Білоруссю - «Тиха помста Лукашенка»: прем'єр Польщі звинуватив Мінськ у державному тероризмі
    Прем'єр Польщі Матеуш Моравецький на проблемній ділянці кордону з Білоруссю
    фото: mon_gov_pl / Twitter

    Моравецький охарактеризував ситуацію на кордоні як політичну кризу, а не міграційну кризу з метою дестабілізації ЄС

    Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький звинуватив Білорусь у державному тероризмі на тлі нових намагань мігрантів порушити спільний кордон Польщі. Про це Моравецький сказав під час пресконференції у Варшаві із президентом Європейської ради Шарлем Мішелем, пише DPA.

    За словами польського лідера, вже кілька тижнів людей із Близького Сходу доставляють до Мінська літаками, а потім перевозять до західних кордонів Білорусі з Польщею та Литвою.

    Моравецький охарактеризував ситуацію на польсько-білоруському кордоні як політичну кризу, а не міграційну кризу з метою дестабілізації ЄС.

    «Це також тиха помста Лукашенка за підтримку демократичних виборів у Білорусі у серпні 2020 року та за підтримку демократичних змін, які, як ми сподівалися, відбудуться», – сказав польський прем’єр.

    До слова, мігранти розповіли про «пінг-понг» людьми на кордоні Білорусі та Польщі.

    Як відомо, 8 листопада близько тисячі мігрантів колоною прийшли до білорусько-польського кордону неподалік контрольно-пропускного пункту «Брузги». Деякі з них зуміли пошкодити паркан із колючого дроту та проникнути на територію Європейського Союзу.

    Польща терміново направила на місце загін прикордонників, а військовий міністр країни Маріуш Блащак оголосив про підвищення бойової готовності армії. Загалом Польща стягнула на кордон із Білоруссю 13 тисяч військових.

    Згодом після невдалої спроби проникнути на польську територію нелегальні мігранти з Білорусі розбили табір на кордоні.

    Держприкордонкомітет Білорусі заявив, що мігранти зважилися на відчайдушний крок через байдужість та нелюдське ставлення польської влади.

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    Теги: Білорусь Польща Олександр Лукашенко мігранти політика кордон
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    «Тиха помста Лукашенка»: прем'єр Польщі звинуватив Мінськ у державному тероризмі