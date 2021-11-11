«Били палицями, якщо не йшли»: мігранти розповіли про «пінг-понг» людьми на кордоні Білорусі та Польщі

Біженцям між двох вогнів доводиться несолодко

Мігранти розповіли, як із них знущалися дорогою до польського кордону

Телеканал «Дождь» опублікував інтерв’ю з мігрантами, які зібралися на кордоні Польщі та Білорусі і прагнуть потрапити до ЄС.

«Ми просто хочемо життя в безпеці. Майбутнє наших дітей втрачене, нема ні життя, ні їжі, ні води…», – пояснили причину приїзду в Білорусь біженці із Сирії.

Мігранти розповіли, що на шляху до кордону ЄС натерпілися лиха.

«Я п’ять днів блукав у лісі, пив воду із болота, не мав їжі», – каже один із біженців.

«Білоруси поранили мене в груди, я відчував сильну втому», – ділиться інший.

Знесилених чоловіків знайшли на території Польщі і доставили в клініку. Але уночі польські прикордонники видворили їх назад на територію Білорусі. Звідти під тиском білоруських прикордонників біженців відтіснили до кордону з Литвою.

«Ми були в шоці, бо ж білоруси – наші брати, – каже один із мігрантів. – Нас примусили зайти в річку, де глибина була вище голови, били палицями, якщо ми не йшли».

Однак із Литви чоловіків видворили назад в Білорусь. А звідти – знову в Польщу. Там вони можуть лишитися до 1 грудня.

Як відомо, 8 листопада близько тисячі мігрантів колоною прийшли до білорусько-польського кордону неподалік контрольно-пропускного пункту «Брузги». Деякі з них зуміли пошкодити паркан із колючого дроту та проникнути на територію Європейського Союзу.

Польща терміново направила на місце загін прикордонників, а військовий міністр країни Маріуш Блащак оголосив про підвищення бойової готовності армії. Загалом Польща стягнула на кордон із Білоруссю 13 тисяч військових.

Згодом після невдалої спроби проникнути на польську територію нелегальні мігранти з Білорусі розбили табір на кордоні.

Держприкордонкомітет Білорусі заявив, що мігранти зважилися на відчайдушний крок через байдужість та нелюдське ставлення польської влади.

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