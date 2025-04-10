Вартість яєць у Туреччині зросла вдвічі: усе через допомогу Трампу

За чотири місяці ціни на яйця у Туреччині зросли на 100 %

У Туреччині спостерігається різкий стрибок цін на яйця, що виявилося у дворазовому подорожчанні продукції за останні чотири місяці. Про це пише «Главком» посилаючись на турецькі ЗМІ.

Якщо у грудні 2024 року упаковка з 30 яєць коштувала у магазинах 100-120 лір (130 грн), то сьогодні таку ж кількість яєць можна придбати за ціною до 250 лір (271 грн). За даними газети Türkiye, головною причиною зростання цін є зростання експорту.

На ситуацію вплинуло рішення американської влади про активний імпорт яєць із Туреччини через поширення пташиного грипу в країні.

До активних закупівель яєць з Туреччини в останні місяці вдалася також влада Бразилії та Південної Кореї.

З метою стабілізації ситуації на внутрішньому ринку влада Туреччини наприкінці березня відмовилася від фінансових інструментів заохочення експорту яєць до США. Однак це лише частково знизило постачання до Сполучених Штатів, де ціни на яйця б'ють рекорди.

Обсяг виробництва яєць у Туреччині перевищує 20 млрд. на рік, з яких 3,4-4 млрд. поставляються в 55 країн світу. Найбільшими імпортерами вважаються ОАЕ, Катар, Ірак, Оман та Сирія, а доходи від експорту яєць за підсумками року прогнозуються на рівні $500 млн.

При цьому, згідно з новими контактами зі США, до липня поточного року до цієї країни планується відправити 15 тис. тонн яєць, що принесе Туреччині $26 млн.

Нагадаємо, Туреччина скористалась моментом, аби заробити грошей на «яєчній кризі» у США. Туреччина з початку 2025 року вже експортувала близько 15 тис. тонн яєць у США, які постраждали від епідемії пташиного грипу, яка вплинула на постачання та призвела до рекордного зростання цін.

До слова, міністр фінансів Туреччини Мехмет Шимшек оцінив нові митні тарифи, що вводяться Сполученими Штатами, вказавши на їхні потенційні переваги для турецької економіки.

Також стало відомо, що в першому кварталі 2025 року Україна експортувала 496 млн курячих яєць. Експерти відзначають зміни в географії експорту. Частка країн ЄС у структурі постачання зросла до 72%, що на 3% більше, ніж торік. Натомість різко зменшилася частка Сінгапуру – з 15% у 2023 році до 4% цьогоріч.