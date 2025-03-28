Валютний шок у Туреччині: влада витратила $25 млрд для підтримки курсу

Турецький центральний банк продав частину доларів з резервів для стабілізації курсу ліри

На тлі падіння курсу ліри до нового історичного мінімуму Центробанк Туреччини провів інтервенцію на валютному ринку. За перші три дні протестів у країні через арешт мера Стамбула та головного суперника Ердогана на майбутніх виборах, валютні резерви регулятора скоротилися до $32,4 млрд. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Turkiyetoday.

Центральний банк Туреччини продав $25 млрд із валютних резервів для підтримки національної валюти. Про дії регулятора під час відеоконференції з міжнародними інвесторами, організованою Citigroup та Deutsche Bank, 25 березня розповів голова Центробанку Фатіх Карахан.

У рамках валютних інтервенцій регулятор продав $10 млрд. 19 березня і ще $3 млрд. – 20 березня. Найвищий попит на валюту спостерігався у п'ятницю, 21 березня, у зв'язку з чим додатково продали ще $12 млрд.

За підрахунками Bloomberg, через ринковий шок валютні резерви турецького центрбанку з 19 по 21 березня скоротилися на $26,6 млрд. У результаті чисті резерви склали $32,4 млрд на кінець тижня, що закінчився 23 березня. Економіст Bloomberg Economics Сельва Бахар Базікі вважає, що інтервенції центрального банку на користь ліри найближчим часом продовжаться.

Нагадаємо, турецька ліра обвалилася до рекордного мінімуму після затримання мера Стамбула Екрема Імамоглу, ключового опонента президента Реджепа Таїпа Ердогана. Повідомляється, що турецька ліра впала до рекордного мінімуму в 42 ліри за долар на тлі затримання політика.