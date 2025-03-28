Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Валютний шок у Туреччині: влада витратила $25 млрд для підтримки курсу

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Валютний шок у Туреччині: влада витратила $25 млрд для підтримки курсу
Турецька ліра знову пішла на дно
фото із відкритих джерел

Турецький центральний банк продав частину доларів з резервів для стабілізації курсу ліри

На тлі падіння курсу ліри до нового історичного мінімуму Центробанк Туреччини провів інтервенцію на валютному ринку. За перші три дні протестів у країні через арешт мера Стамбула та головного суперника Ердогана на майбутніх виборах, валютні резерви регулятора скоротилися до $32,4 млрд. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Turkiyetoday.

Центральний банк Туреччини продав $25 млрд із валютних резервів для підтримки національної валюти. Про дії регулятора під час відеоконференції з міжнародними інвесторами, організованою Citigroup та Deutsche Bank, 25 березня розповів голова Центробанку Фатіх Карахан. 

У рамках валютних інтервенцій регулятор продав $10 млрд. 19 березня і ще $3 млрд. – 20 березня. Найвищий попит на валюту спостерігався у п'ятницю, 21 березня, у зв'язку з чим додатково продали ще $12 млрд.

За підрахунками Bloomberg, через ринковий шок валютні резерви турецького центрбанку з 19 по 21 березня скоротилися на $26,6 млрд. У результаті чисті резерви склали $32,4 млрд на кінець тижня, що закінчився 23 березня. Економіст Bloomberg Economics Сельва Бахар Базікі вважає, що інтервенції центрального банку на користь ліри найближчим часом продовжаться.

Нагадаємо, турецька ліра обвалилася до рекордного мінімуму після затримання мера Стамбула Екрема Імамоглу, ключового опонента президента Реджепа Таїпа Ердогана. Повідомляється, що турецька ліра впала до рекордного мінімуму в 42 ліри за долар на тлі затримання політика.

Читайте також:

Теги: мер арешт влада Туреччина турецька ліра політика

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

TikTok створює нову реальність, в якій страшно жити
TikTok: все набагато серйозніше, ніж ви думаєте. Науковці і розвідки б’ють на сполох Авторська стаття
8 березня, 07:15
Олександр Долженков у 2012-2014 роках був народним депутатом сьомого скликання від Партії регіонів. Голосував за «диктаторські закони» 16 січня 2014 року
Махінації із житлом. ВАКС виправдав ексдепутата Долженкова від «Опозиційного блоку»
28 лютого, 16:14
Американцям сподобалась нова промова Трампа
Як американці поставилися до промови Трампа в конгресі: опитування CNN
5 березня, 10:42
Рішення Трампа може ускладнити відносини між двома країнами
Трамп не скасовуватиме мита для Австралії
12 березня, 03:42
Саакашвілі засуджено до девʼяти років ув’язнення
«Майже пожиттєво»: Саакашвілі оцінив вирок суду
12 березня, 15:27
Мер Венеції Луїджі Бруньяро та український захисник Яніс
Мер Венеції нагородив українського бійця, який врятував пораненого туриста
12 березня, 20:40
Президент подякував політикам та урядовцям з Туреччини, що вони прибули до України
Турецькі політики та бізнесмени приїхали до Києва. Деталі від Зеленського та Шмигаля
13 березня, 17:09
Середня вартість відпочинку в Єгипті становить від $350 до $600 за сім ночей для двох осіб (без урахування перельоту)
Куди поїхати відпочивати влітку за кордон: найкращі ціни та пропозиції
22 березня, 15:00
За словами Зеленського, під час телефонної розмови Трамп спитав у нього про Запорізьку АЕС
Зеленський прокоментував розмови про «передачу» у власність США Запорізької АЕС
20 березня, 16:55

Економіка

Валютний шок у Туреччині: влада витратила $25 млрд для підтримки курсу
Валютний шок у Туреччині: влада витратила $25 млрд для підтримки курсу
ЄС, Швеція та Німеччина виділять €44 мільйони на підтримку громадянського суспільства України
ЄС, Швеція та Німеччина виділять €44 мільйони на підтримку громадянського суспільства України
До Росії повернувся перший закордонний бренд
До Росії повернувся перший закордонний бренд
Трамп запроваджує мита на авто, що ввозяться у США
Трамп запроваджує мита на авто, що ввозяться у США
Франція анонсувала новий пакет допомоги для України на €2 млрд: деталі
Франція анонсувала новий пакет допомоги для України на €2 млрд: деталі
Великий аеропорт Канади масово скасовує авіарейси до США
Великий аеропорт Канади масово скасовує авіарейси до США

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
193K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 березня: ситуація на фронті
68K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 березня 2025
12K
Гендиректор ЮНЕСКО засудила ліквідацію російських пропагандистів
9702
Комарницький втік з України на автомобілі для перевезення полеглих воїнів – ЗМІ
5340
«Медики не знають, чим лікувати». Стала відома доля росіян, які пробралися до Суджі через трубу
4075
День театру. Президент нагородив відомих митців: найбільше перепало столичному театру Франка

Новини

28 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:01
Удар РФ по Херсону та саміт «Коаліції охочих». Головне за 27 березня
Вчора, 21:14
Дружина колишнього голови Верховної Ради поновила бізнес в окупованому Донецьку
Вчора, 07:40
27 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Вчора, 00:01
Повітряна тривога через загрозу балістики тривала 25 хвилин
26 березня, 21:30
РФ відмовилася повернути окуповану ЗАЕС Україні і назвала її «російським ядерним об'єктом»
25 березня, 22:00

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua