Головна Країна Політика
search button user button menu button

Україна та Росія проведуть переговори про перемир’я у Чорному морі

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Україна та Росія проведуть переговори про перемир’я у Чорному морі
Російський корабель у Чорному морі
фото з відкритих джерел

Зустріч української та російської делегацій відбудеться в Анкарі

Делегації України та Росії зустрінуться в Анкарі найближчими днями. Темою переговорів стане перемир'я в Чорному морі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN Turk.

Як пише видання з посиланням на джерела в Міністерстві національної оборони Туреччини, 15-16 квітня російські та українські офіційні особи зустрінуться в Командуванні військово-морських сил в Анкарі, щоб обговорити питання безпеки Чорного моря.

Інформацію про переговори в Анкарі на Банковій підтверджували ще на початку тижня. Про майбутню зустріч розповідав під час зустрічі з журналістами президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо, спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф заявив, що найшвидший спосіб домогтися припинення вогню в Україні – підтримати право Росії окупувати Запорізьку, Херсонську, Донецьку та Луганську області. Як передає «Главком», про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

Так, Віткофф сказав про це особисто Трампу після зустрічі з посланцем Володимира Путіна Дмитрієвим у Вашингтоні.

«Найшвидший спосіб домогтися припинення вогню в Україні, за словами Віткоффа, – це підтримати стратегію, яка надасть Росії право власності на чотири східні області України, які вона намагалася незаконно анексувати в 2022 році», – йдеться у матеріалі Reuters.

До слова, на початку квітня спецпосланець російського диктатора Путіна Кирило Дмитрієв перебував з візитом у Вашингтоні. Американська новинна платформа у соціальній Х мережі повідомила, що Трамп підвердив перебування Дмитрієва у цілях переговорного процесу. Росіянин поділився дописом і відзначив його смайликами.

Дмитрієв зазначив, що між країнами все ще тривають різні недомовленості, але сторони намагаються їх виправити. Також повідомляється, що адміністрація Трампа чує позицію та занепокоєння РФ.

Читайте також:

Теги: росія Володимир Зеленський президент переговори Туреччина Чорне море

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни неодноразово повідомляли про вибухи
Росію атакували понад пів сотні безпілотників (відео)
10 квiтня, 09:39
Під час телефонної розмови Трамп та Путін обговорили можливе проведення серії хокейних ігор між гравцями США та РФ
Пєсков заявив про відсутність конкретики в організації матчу між гравцями КХЛ та НХЛ
8 квiтня, 14:35
Ексгенпрокурор Костін став послом України в Нідерландах
Ексгенпрокурор Костін став послом України в Нідерландах
7 квiтня, 21:07
Президент США Дональд Трамп раніше вже допускав, що російський президент Володимир Путін тягне час
Трамп хоче перемир’я на Великдень. Це реально?
2 квiтня, 20:20
Оділбеков – багаторазовий переможець всеросійських та міжнародних турнірів з рукопашного бою та боїв без правил
Сили оборони ліквідували дворазового чемпіона Азії з уніфайту
1 квiтня, 14:34
У Туреччині на гірськолижному курорті згорів ще один готель: є загиблі
У Туреччині на гірськолижному курорті згорів ще один готель: є загиблі
27 березня, 12:22
Туреччина вирішила взятись за ворожок і астрологів
Штучний інтелект у Туреччині знайшов астрологів, які не оплатили податки на $50 млн
17 березня, 17:53
Рубіо: Це спроба позбавити їх можливості контролювати глобальне судноплавство в цій частині світу
Рубіо назвав «послугою для світу» удари США по хуситах у Ємені
16 березня, 23:41
Роман Максимюк восени 2022 року пішов захищати Батьківщину
На Донеччині зник безвісти ексгравець «Динамо» та збірної України – ЗМІ
15 березня, 08:47

Політика

Україна та Росія проведуть переговори про перемир’я у Чорному морі
Україна та Росія проведуть переговори про перемир’я у Чорному морі
Зеленський розповів, що необхідно для того, щоб закінчити війну
Зеленський розповів, що необхідно для того, щоб закінчити війну
Атака на Суми: МЗС звернулось з терміновим проханням до партнерів
Атака на Суми: МЗС звернулось з терміновим проханням до партнерів
Зеленський ввів у дію нові санкції проти експосадовців і бізнесменів, які повʼязані з Росією
Зеленський ввів у дію нові санкції проти експосадовців і бізнесменів, які повʼязані з Росією
Підозрюваний у держзраді нардеп Шуфрич зареєстрував свій законопроєкт із СІЗО
Підозрюваний у держзраді нардеп Шуфрич зареєстрував свій законопроєкт із СІЗО
Зарплату посла Залужного засекречено. НАЗК і посольства пояснили причину
Зарплату посла Залужного засекречено. НАЗК і посольства пояснили причину

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
202K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 квітня: ситуація на фронті
82K
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання у віршах та прозі
72K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 квітня 2025
47K
Командири російського полоненого переконували матір, що син загинув, і пропонували забрати тіло
18K
У Києві затримано відомого футболіста
16K
Тюрма – наче курорт. Як живуть та на що скаржаться окупанти у полоні

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 10:55
13 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
12 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:16
Санкції проти пропагандистів та допомога від «Рамштайну». Головне за 11 квітня
11 квiтня, 21:17
11 квітня: який сьогодні день, традиції та заборони
11 квiтня, 00:01
РФ атакувала Дніпро та Житомирщину. Посолка США Брінк йде у відставку. Головне за 10 квітня
10 квiтня, 21:36

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua