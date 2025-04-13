Україна та Росія проведуть переговори про перемир’я у Чорному морі

Зустріч української та російської делегацій відбудеться в Анкарі

Делегації України та Росії зустрінуться в Анкарі найближчими днями. Темою переговорів стане перемир'я в Чорному морі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN Turk.

Як пише видання з посиланням на джерела в Міністерстві національної оборони Туреччини, 15-16 квітня російські та українські офіційні особи зустрінуться в Командуванні військово-морських сил в Анкарі, щоб обговорити питання безпеки Чорного моря.

Інформацію про переговори в Анкарі на Банковій підтверджували ще на початку тижня. Про майбутню зустріч розповідав під час зустрічі з журналістами президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо, спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф заявив, що найшвидший спосіб домогтися припинення вогню в Україні – підтримати право Росії окупувати Запорізьку, Херсонську, Донецьку та Луганську області. Як передає «Главком», про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

Так, Віткофф сказав про це особисто Трампу після зустрічі з посланцем Володимира Путіна Дмитрієвим у Вашингтоні.

«Найшвидший спосіб домогтися припинення вогню в Україні, за словами Віткоффа, – це підтримати стратегію, яка надасть Росії право власності на чотири східні області України, які вона намагалася незаконно анексувати в 2022 році», – йдеться у матеріалі Reuters.

До слова, на початку квітня спецпосланець російського диктатора Путіна Кирило Дмитрієв перебував з візитом у Вашингтоні. Американська новинна платформа у соціальній Х мережі повідомила, що Трамп підвердив перебування Дмитрієва у цілях переговорного процесу. Росіянин поділився дописом і відзначив його смайликами.

Дмитрієв зазначив, що між країнами все ще тривають різні недомовленості, але сторони намагаються їх виправити. Також повідомляється, що адміністрація Трампа чує позицію та занепокоєння РФ.