У Туреччині на гірськолижному курорті згорів ще один готель: є загиблі

Внаслідок пожежі загинули двоє людей, у тому числі турецький лижник Беркін Уста, який представляв країну на 24-х зимових Олімпійських іграх у Пекіні

У Туреччині на гірськолижному курорті Улудаг сталася пожежа в готелі – постраждалих госпіталізували, є загиблі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на TRT Haber

Як зазначається, пожежа спалахнула у готелі, який закрили у січні через відсутність сертифіката туристичного бізнесу. На момент виникнення пожежі в готелі перебували 12 людей – працівники закладу та розташованого неподалік гірськолижного курорту.

Кількість загиблих внаслідок пожежі в готелі Kervansaray на турецькому гірськолижному курорті Улудаг, яке раніше в січні було закрито через відсутність туристичної ліцензії, зросло до двох осіб. Місцеві ЗМІ з'ясували, що одним із загиблих виявився лижник збірної Туреччини Беркін Уста, який представляв країну на зимових Олімпійських іграх 2022 року в Пекіні. У тій же пожежі помер голова Асоціації лижних інструкторів, його батьков Яхья Уста і серйозно постраждала мати олімпійця – Фікріє Уста.

Примітно, що готель був закритий ще 2 січня через відсутність туристичної ліцензії, а на момент загоряння у ньому не було гостей.

Олімпієць Беркін Уста, який загинув разом з батьком, змалку займався гірськолижним спортом, беручи приклад з Ях'ї Усти, який також загинув у пожежі

Як повідомляє губернаторство Бурси, сигнал про пожежу надійшов о 05:29 за місцевим часом. На місце події негайно було направлено 110 співробітників різних екстрених служб. Завдяки оперативним діям пожежників, вогонь вдалося взяти під контроль та розпочати роботи з охолодження будівлі. З 12 співробітників готелю, які перебували всередині, дев'ятьох вдалося евакуювати, а трьох постраждалих від диму було госпіталізовано.

Наразі пожежники продовжують так зване охолодження зони загоряння. Будівля готелю зазнала серйозних збитків.

За попередніми даними, причиною займання могло стати необережне поводження із вогонем. Співробітники готелю смажили шашлик на веранді, коли полум'я раптово перекинулося на верхню частину будівлі. Люди, які повернулися в Kervansaray за своїми речами, опинилися у вогняній пастці. Другий загиблий, як з'ясувалося пізніше, був людиною, яка керувала лижною кімнатою готелю. Керівництво Kervansaray виступило з офіційною заявою, в якій висловило готовність всіляко сприяти розслідуванню інциденту та інформувати громадськість про його перебіг та результати.

Прокуратура Бурси оголосила початок розслідування пожежі на Улудазі. У заяві відомства йдеться: «У зв'язку з пожежею в готельному комплексі Національного парку Улудаг, в результаті якого, за оцінками, одна людина, імовірно співробітник, загинула на місці, ще одна померла в лікарні, а одна отримала поранення, на місце події направлено заступника генпрокурора і двох прокурорів. прокуратурою, про його хід та результати буде повідомлено додатково».

Нагадаємо, раніше пожежа сталася на іншому турецькому гірськолижному курорті – Картаклая. Він забрав життя понад 70 людей. Після цього готелі в Туреччині зазнали масових перевірок на наявність ліцензії та сертифікату на туристичну діяльність. Робота багатьох готелів була припинена.