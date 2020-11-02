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    У світі

    Землетрус у Туреччині: кількість загиблих перевищила 70

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    <span>Землетрус в&nbsp;Туреччині стався 30 жовтня</span> - Землетрус у Туреччині: кількість загиблих перевищила 70
    Землетрус в Туреччині стався 30 жовтня

    Наразі тривають пошуково-рятувальні роботи

    В результаті землетрусу на заході Туреччини загинули щонайменше 73 особи.

    Про це повідомляє Агентство з надзвичайних ситуацій і стихійних лих країни (AFAD).

    Зазначається також, що з лікарень виписали 743 людини, які отримали травми в результаті землетрусу. У лікарнях залишаються 218 осіб.

    Наразі тривають пошуково-рятувальні роботи.

    Раніше повідомлялося, що внаслідок землетрусу у місті Ізмір у Туреччині постраждали понад 900 осіб.

    До слова, турецькі рятувальники в Ізмірі врятували з-під уламків 70-річного чоловіка.

    Як повідомляв «Главком», землетрус магнітудою 6,6 бали стався у Туреччині 30 жовтня. Глибина його епіцентру – 16,5 км. Руйнування спостерігаються як у Туреччині, так і в Греції. 

    Раніше повідомлялося, що у регіони, які постраждали, було направлено три військові вантажні літаки з Анкари, Ерзуруму та Діярбакиру з обладнанням та необхідними засобами для подолання наслідків землетрусу.

    Поштовхи відчувалися в Стамбулі та на віддалених грецьких островах. За даними місцевих ЗМІ, стихія пошкодила будівлі та дороги на острові Самос. Офіційних відомостей про постраждалих або загиблих немає.

    Туреччина є однією з найбільш небезпечних з точки зору землетрусів країн світу. У 2011 році в результаті землетрусу у місті Ван на сході Туреччини загинуло понад 500 осіб.

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