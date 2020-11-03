Землетрус в Туреччині: кількість жертв досягла 102 осіб

Кількість людей, які постраждали, збільшилась до 1026

Кількість жертв землетрусу в провінції Ізмір на заході Туреччині досягла 102. Про це повідомляє Hurriyet Daily News.

Як повідомляється, із загальної кількості постраждалих, 143 людини продовжують перебувати на лікуванні в лікарні. Однак 883 вже виписали. За останньою інформацією, 106 людей врятували з-під завалів. Наразі тривають пошуково-рятувальні роботи.

Крім того, у постраждалий від землетрусу район було відправлено близько 3500 наметів. Майже 2000 з них були встановлені для людей, чиї будинки були зруйновані.

Нагадаємо, що за 2 листопада кількість жертв землетрусу у Туреччині зросла до 90 осіб.

Раніше повідомлялося, що внаслідок землетрусу у місті Ізмір у Туреччині постраждали понад 900 осіб.

До слова, турецькі рятувальники в Ізмірі врятували з-під уламків 70-річного чоловіка.

Як повідомляв «Главком», землетрус магнітудою 6,6 бали стався у Туреччині 30 жовтня. Глибина його епіцентру – 16,5 км. Руйнування спостерігаються як у Туреччині, так і в Греції.

Раніше повідомлялося, що у регіони, які постраждали, було направлено три військові вантажні літаки з Анкари, Ерзуруму та Діярбакиру з обладнанням та необхідними засобами для подолання наслідків землетрусу.

Поштовхи відчувалися в Стамбулі та на віддалених грецьких островах. За даними місцевих ЗМІ, стихія пошкодила будівлі та дороги на острові Самос. Офіційних відомостей про постраждалих або загиблих немає.

Туреччина є однією з найбільш небезпечних з точки зору землетрусів країн світу. У 2011 році в результаті землетрусу у місті Ван на сході Туреччини загинуло понад 500 осіб.