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Землетрус на Камчатці: хвиля цунамі досягла узбережжя США

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Землетрус на Камчатці: хвиля цунамі досягла узбережжя США
фото: скриншот з відео

Цунамі стало наслідком одного з найсильніших землетрусів, зафіксованих в історії

Потужний землетрус біля російської Камчатки спричинив високу хвилю, яка сягнула Гаваїв та штатів на тихоокеанському узбережжі США, зокрема Каліфорнії та Вашингтона. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на NBC News.

Зазначається, що це цунамі стало наслідком одного з найсильніших землетрусів, зафіксованих в історії, хоча його вплив виявився слабшим, ніж очікувалося.

Наразі скасовано попередження про цунамі для деяких прибережних районів від кордону Каліфорнії та Мексики до Рінкон-Пойнт, розташованого за 15 миль на південний схід від Санта-Барбари. Це означає, що район Лос-Анджелеса більше не перебуває під попередженням про цунамі.

Однак попередження про цунамі залишається в силі від Рінкон-Пойнт на північ до лінії Гумбольдт/Дель Норте, включаючи затоку Сан-Франциско.

Нагадаємо, потужний землетрус 8.8 балів поблизу Камчатки спричинив цунамі. На східному узбережжі Камчатки було зафіксовано хвилі заввишки 3-4 м. Японія та Гаваї оголосили евакуацію прибережних регіонів.

Зокрема, у Японії на узбережжі міста Татеяма виявили чотирьох китів, яких викинуло на берег після потужного землетрусу, що стався 30 липня біля російського півострова Камчатка. Це був шостий за силою землетрус в історії, а спричинене ним цунамі накрило частини Курильських островів, північного японського острова Хоккайдо та Гаваїв.

Теги: росія США землетрус

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