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Навіщо Путін заохочує Іран укласти ядерну угоду з Трампом: пояснення The Times

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Навіщо Путін заохочує Іран укласти ядерну угоду з Трампом: пояснення The Times
Росія тисне на Іран, аби той погодився на угоду, яка забороняє йому збагачувати уран для будь-яких цілей
фото: AP

Кремль боїться втратити свої проєкти в Ірані через нові атаки Ізраїлю та США

Москва наполягає на укладенні ядерної угоди між Тегераном і Вашингтоном, оскільки побоюється, що Іран може не витримати нових атак від Ізраїлю та США. Це становитиме загрозу для економічних інтересів Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Times.

Як відомо, Кремль давно дотримується позиції, що режим має право розвивати ядерну програму, водночас визнаючи необхідність обмеження прагнень Тегерана здобути ядерну зброю. Водночас нещодавно зʼявилися повідомлення, що Росія тисне на Іран, аби той погодився на угоду, яка забороняє йому збагачувати уран для будь-яких цілей.

Путін проінформував як президента Трампа, так і іранських посадовців про свою підтримку ідеї ядерної угоди, яка б забороняла Ірану збагачувати уран. Згідно з даними чотирьох посадовців, Москва заохочувала Тегеран погодитися на умову «нульового збагачення» урану. Росіяни також проінформували ізраїльський уряд про позицію Путіна щодо іранської ядерної програми.

Путін висловив цю позицію минулого тижня під час телефонних розмов із Трампом і президентом Франції Макроном. Водночас Іран відхилив ініціативу Путіна.

Конфлікт у регіоні відкриває перспективу зростання цін на нафту – що вигідно для Росії як одного з провідних експортерів – і водночас відволікає увагу від її триваючої агресії проти України, яку засуджує Захід. Однак під час укладення стратегічного партнерства в січні Кремль утримався від надання Ірану чітких гарантій безпеки. Після ізраїльських ударів Москва розчарувала Тегеран, обмежившись лише словами підтримки.

«Головною проблемою, з якою стикається Росія в нинішніх умовах, є загроза всім проєктам в Ірані, в які вона активно інвестує з 2022 року», – каже експерт з іранських питань та російської політики на Близькому Сході Микита Смагін.

Якщо Іран стане постійно нестабільним в результаті поточних атак, то і газовий хаб, і інші більш реалістичні проєкти зникнуть, разом з уже зробленими інвестиціями.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що Іран планує співпрацювати з Міжнародним агентством з атомної енергії, попри нові обмеження, накладені іранським парламентом.

До слова, міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню каже, що французький президент Емануель Макрон телефонував російському диктатору Володимир Путіну через іранську ядерну програму

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Теги: Іран США ядерна зброя путін

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