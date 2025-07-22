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Суд у Гаазі зняв арешт із активів «Газпрому»

Олексій Руденко
glavcom.ua
Олексій Руденко
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Суд у Гаазі зняв арешт із активів «Газпрому»
Суд скасував арешт акцій компаній Wintershall Noordzee та Gazprom International Projects BV
фото: з відкритих джерел

Нідерландський суд вважає, що арешт активів «Газпрому» може порушити принцип державного імунітету

Суд у Гаазі скасував ухвалу про накладення арешту на місцеві активи російського енергетичного гіганта «Газпром», пише «Главком» з посиланням на Reuters.

У ухвалі, винесеній минулого тижня, зазначено, що активами, про які йдеться, є акції «Газпрому» у газовидобувних компаніях Wintershall Noordzee та Gazprom International Projects BV.

Арешт був накладений за двома окремими позовами, поданими українськими компаніями «Славутич-Інвест» та «Жнива» у зв'язку зі збитками, пов'язаними з війною, яку веде Росія в Україні. Свої втрати, як повідомляється, позивачі хотіли отримати з «Газпрому», вважаючи компанію alter ego Росії.

Раніше Гаазький суд погодився з таким трактуванням, але вирішив, що в такому випадку на компанію поширюється і державний імунітет Російської Федерації.

Наразі суд постановив, що арешт активів «Газпрому» може порушити принцип державного імунітету, що означає, що суди не можуть судити дії іншої держави або державного суб'єкта.

У березні минулого року «Газпром» намагався продати через аукціон свої активи у Північному морі, виставивши 50-відсоткову частку у спільному підприємстві з європейською Wintershall Dea Nederland Asset Holding B.V. у компанії Wintershall Noordzee B.V. (WINZ) та 100-відсоткову частку в дочірньому підприємстві Gazprom International UK Limited, що володіє часткою у консорціумі з розробки родовища Сілліманіт. Початкова ціна угоди було визначено у 344 мільйони євро.

У периметр угоди також входив продаж 100% акцій компанії Gazprom UK Limited, що володіє Gazprom UK Resources S.A. Остання є утримувачем частки у консорціумі з розробки родовища Вінгейт.

Компанія WINZ володіє частками у консорціумах з розробки родовищ Сілліманіт та Вінгейт.

Нагадаємо, ринкова вартість китайської компанії-виробника іграшок labubu Pop Mart International Group перевищила вартість «Газпрому».

Раніше повідомлялося, що Вашингтон обговорює з Москвою можливості співпраці з «Газпромом» у глобальних проєктах на тлі спільних спроб врегулювати війну в Україні. 

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Теги: росія суд Газпром

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