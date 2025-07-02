Трамп скасував санкції проти РФ? ЦПД роз’яснив ситуацію

Компанія «Рособоронекспорт» та всі інші російські юридичні й фізичні особи, які підтримують війну проти України, залишаються під санкціями США

«Деякі російські компанії справді були вилучені з сирійського санкційного списку, але переважна більшість із них залишилася в українському та іранському списках»

Обмеження проти російських компаній, пов’язані з участю у війні проти України та співпрацею з Іраном, залишаються чинними навіть після того, як президент США Дональд Трамп підписав указ про скасування санкційного списку щодо Сирії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр протидії дезінформації.

За словами ЦПД, мережею ширяться маніпулятивні повідомлення про те, що президент США Дональд Трамп нібито повністю скасував санкції проти російських банків і компаній, зокрема державної компанії «Рособоронекспорт». Насправді указ від 30 червня 2025 року, на який посилаються в цих повідомленнях, стосувався скасування сирійського санкційного списку. Натомість обмеження за участь у війні проти України та співпрацю з Іраном залишаються незмінними.

«Деякі російські компанії справді були вилучені з сирійського санкційного списку, але переважна більшість із них залишилася в українському та іранському списках. Компанія «Рособоронекспорт» та всі інші російські юридичні й фізичні особи, які підтримують війну проти України, залишаються під санкціями США», – наголосив ЦПД.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підписав указ про скасування багаторічних санкцій, які діяли щодо Сирії з 2004 року. Як зазначається в заяві, новий указ має на меті сприяти стабілізації ситуації в Сирії та підтримати її поступ на шляху до миру.

Внаслідок цього виключено з «чорних списків» деякі російські банки, установи та фізичних осіб.